أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ان ما يسمى بـ"جهاز الحرس الوطني" مجموعة خارجة عن القانون ولا صفة لها، مشيرا إلى التعامل معها على هذا الأساس من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة.

وأضاف المجلس الرئاسي، في بيان صحفي الأحد، أن تشكيل ما يسمى بالحرس الوطني، ما هو إلا محاولة لخلق جسم موازٍ للحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي الليبي، والذي شُكل لحماية المؤسسات الحيوية بأفراد من الجيش والشرطة، وفتح باب القبول به وفق معايير محددة لكل الليبيين، وليس لخلق تشكيل مسلح.

وأضاف المجلس الرئاسي في بيانه: "نجدد عزمنا على الحوار ونبذ العنف والتصعيد سبيلاً للخروج من الأزمة..لكننا في نفس الإطار لن نقف مكتوفي الأيدي ضد من تسول له نفسه العبث بمصير الليبيين ومستقبلهم".

وأكد المجلس الرئاسي أن الهدف الأسمى هو حماية العاصمة وأهلها من أي سوء وعدم الانجرار وراء محاولات البعض لإدخال طرابلس في فوضى لا تحمد عقباها.

يشار إلى أن مجموعات مسلحة تابعة لحكومة خليفة الغويل وبعض التيارات الأخرى أعلنت الخميس الماضي في طرابلس اندماجها في تشكيل مسلح موحد أطلقت عليه اسم "الحرس الوطني الليبي" في موازاة للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس.

من جانب آخر أعلنت قوات شرق ليبيا، إنها فقدت مروحية من طراز MI-35 بالقرب من بلدة زلة بوسط البلاد وإن طياريها الاثنين قتلا.

وقال مسؤول عسكري بقوات شرق ليبيا التابعة للمشير خليفة حفتر إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المروحية أسقطت، أم أنها تحطمت نتيجة خلل فني. وفقدت القوات الاتصال مع الطائرة، الجمعة.

واشتبكت قوات موالية لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر عدة مرات مع فصائل منافسة لها على مدى الأسابيع الماضية في المنطقة الصحراوية بوسط البلاد.

ويسعى الجيش الوطني الليبي منذ شهور لتوسيع نطاق سيطرته غربا بعد أن هزم إلى حد كبير مناوئين له، في مدينة بنغازي بشرق البلاد.