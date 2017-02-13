* عودة 71 صيادا يمنيا من إريتريا بعد إطلاق سراحهم * قتلى وجرحى بغارة جوية للغزو السعودي شرق مطار عدن

أطلقت الأمم المتحدة الأحد تحذيرا لقوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي من استمرار حصار ميناء الحديدة وتكثيف القصف الجوي على الميناء والذي سيعرقل العمليات الانسانية لإدخال الإمدادات الحيوية من الغذاء والوقود.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين في بيان " كان المدنيون محاصرين ومستهدفين خلال قتال المخا.. هناك مخاوف فعلية من أن يتكرر الوضع نفسه في ميناء الحديدة حيث تتصاعد الضربات الجوية بالفعل ".

وأضاف: جرى توثيق جرائم حرب محتملة "بتكرار ينذر بالخطر" منذ بدء القصف الجوي السعودي على اليمن قبل نحو عامين.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن نحو 12 مليون شخص في اليمن أي نصف السكان يواجهون خطر المجاعة وأكدت أن الأوضاع تتدهور.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي مكجولدريك إن تدمير التحالف السعودي لخمس روافع في ميناء الحديدة أدى إلى تكدس عشرات السفن قبالة الميناء.

وأضاف "نحاول جلب أربع روافع جديدة متنقلة لدعم ميناء الحديدة ومحاولة تخفيف التكدس هناك".

وعمد العدوان على ضرب الموانئ اليمنية وتدميرها كما دمر عشرات الطرق والجسور الحيوية التي تربط بين المحافظات رغم فرضه حصارا مطبقا على حركة الملاحة البحرية والجوية.

ميدانياً استهدفت مدفعية الجيش واللجان الأحد تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في منطقة الهيجة في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

وفي وقت سابق دكّت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان تجمعات الغزاة ومرتزقتهم بمديريتي الحزم وخب والشعف بالمحافظة.

وكان مصدر عسكري قد أكد لـ "المسيرة نت" تدمير آلية عسكرية في قصف مدفعي استهدف تجمعات المرتزقة في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف.

كما أفاد المصدر أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للغزاة والمرتزقة في مديرية الحزم، محققة إصابات مباشرة.

وفي سياق حالة العجز والهروب من الجبهات إلى استهداف المدنيين شن المرتزقة قصفا مدفعيا على سوق الاثنين في مديرية المتون ما أسفر عن سقوط جرحى من المدنيين.

هذا وعاد الأحد إلى محافظة الحديدة 71 صيادا يمنيا كانوا معتقلين في السجون الإريترية.

وكان قد تم اعتقال الصيادين اليمنيين من قبل السلطات الإريترية منذ عدة أشهر من أمام السواحل اليمنية المشرفة على البحر الأحمر بالحديدة بطريقة غير شرعية وغير مبررة.

وفي سياق منفصل قامت الهيئة العامة للمصائد البحرية وإدارة ميناء وخفر السواحل بالحديدة بزيارة لجرحى الصيادين الذين استهدفهم العدوان بجزيرة طرفة، كما قاموا بجولة لزيارة أسر الشهداء منهم.

إلى ذلك أفاد مصدر أمني للمسيرة نت أن الأجهزة الأمنية فككت الأحد ثلاث عبوات ناسفة في مدينة الحديدة.

وأفاد المصدر عن تفكيك ثلاث عبوات ناسفة بالقرب من مفرق الصليف شمال المدينة.

تأتي هذه العملية في إطار الإنجازات الأمنية الهادفة إلى مواجهة الاختلالات الأمنية لقوى العدوان التي تستهدف أمن وسلامة المواطنين في الحديدة.

وفي سياق آخر شن طيران العدوان السعودي الأمريكي، أمس الأحد، غارة شرق مطار عدن الدولي جنوب البلاد.

وأفادت مصادر محلية في عدن، أن طيران العدوان استهدف بغارة جوية طقماً عسكرياً شرق مطار عدن الدولي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وكانت مدينة عدن قد شهدت، مساء السبت، توترا أمنيا غير مسبوق رافقه انتشار لآليات ومقاتلات قوى الغزو والاحتلال بسبب خلافات حول تغيير إحدى قيادات المرتزقة.