سيطرت الاحد وحدات من الجيش السوري العاملة بريف حمص الشرقي على عدد من التلال في منطقة جحار بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” فيها.

وأفاد مراسل سانا في حمص بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة نفذت عملية عسكرية خاطفة سيطرت من خلالها على عدد من التلال الاستراتيجية المحيطة بمحطة جحار للغاز شمال غرب مدينة تدمر بنحو 30 كم.

ولفت المراسل إلى أن العمليات أسفرت عن تدمير آليات وعتاد متنوع لإرهابيي التنظيم التكفيري إضافة إلى سقوط العديد منهم بين قتيل ومصاب بينما فر الباقون تاركين أسلحتهم وذخيرتهم باتجاه منطقة الآبار.

وسيطرت وحدات الجيش خلال العملية العسكرية المتواصلة لاجتثاث إرهابيي تنظيم “داعش” منذ بداية العام الجاري على مساحات كبيرة شمال غرب مدينة تدمر وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وأوضح المراسل أن وحدات الجيش حققت تقدما جديدا في عملياتها في منطقة البيارات غرب مدينة تدمر بنحو 20 كم حيث استعادت السيطرة على مساحات جديدة جنوب البيارات وأوقعت خسائر كبيرة بين صفوف التنظيم التكفيري.

كما اشتبكت وحدات من الجيش السوري مع مجموعات ارهابية تكفيرية تابعة لتنظيم جبهة النصرة هاجمت بأعداد كبيرة منازل المواطنين والنقاط العسكرية فى حى المنشية بمنطقة درعا البلد.

وذكرت مراسلة سانا أن وحدات الجيش تمكنت من صد الهجوم واحتوائه الذي تركز على محاور شارع السويدان ودوار المصري وجامع بلال الحبشي والجمارك القديمة باتجاه الطرف الجنوبي الشرقي لحي المنشية.

وأفادت المراسلة في وقت لاحق بأن وحدة من الجيش السوري دمرت سيارتين مفخختين للتنظيمات الارهابية جنوب شرق حي المنشية.

ولفتت المراسلة إلى أن التنظيمات التكفيرية استهدفت بالتوازي مع هجومها الإرهابي بالمدفعية والهاون ومدفع جهنم والرشاشات الثقيلة حي المنشية السكني ما تسبب باستشهاد شخصين واصابة العديد من المواطنين بجروح خطرة وإلحاق اضرار مادية كبيرة بالمنازل والبنى التحتية.

وأكدت المراسلة أن التنظيمات الارهابية تكبدت خسائر كبيرة بالافراد والعتاد حيث رصدت وحدات الجيش نداءات استغاثة على أجهزة اتصال الإرهابيين تؤكد سقوط العديد من القتلى والمصابين بين صفوفهم وتدمير الكثير من أوكارهم وعتادهم.

كما نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة عملية نوعية ضد تجمع لمجموعة من تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية غرب مطار دير الزور.

وأفاد مراسل سانا في دير الزور بأن العملية أسفرت عن “تدمير رشاش ثقيل والقضاء على معظم أفراد المجموعة في محيط لواء التأمين الإلكتروني” غرب المطار جنوب المدينة.

وتكبد تنظيم “داعش” الإرهابي أمس خسائر بالأفراد والآليات خلال عمليات الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة بتغطية من الطيران الحربي على تجمعاته وتحركاته في محيط مدينة دير الزور.

وتصدت عناصر مجموعات الدفاع الشعبية لاعتداء إرهابيين من تنظيم “داعش” بنيران رشاش ثقيل على عدد من الأهالي في محيط قرية بارك بريف السويداء الشمالي الشرقي.

وأفاد مراسل سانا في السويداء “بأن سيارة مزودة برشاش عيار 23 مم كانت تتحرك غرب تل صعد وجهت نيرانها باتجاه عدد من الرعاة شمال قرية بارك صباح اليوم بقصد قتلهم وسرقة المواشي فردت مجموعة من الدفاع الشعبي المتمركزة في المنطقة على مصدر الاعتداء وحققت إصابات مباشرة بين الارهابيين التكفيريين المعتدين”.

وتتخذ التنظيمات الإرهابية التكفيرية من المناطق المتاخمة لمحافظة السويداء منطلقاً للاعتداء على القرى الآمنة وتعمل وحدات الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على التصدي لمحاولات الاعتداء والتسلل وقطع طرق إمداد تلك التنظيمات ومنعهم من استغلال المساحات الشاسعة للبادية السورية المفتوحة على الحدود الأردنية والعراقية لنقل الأسلحة والذخيرة.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن القوات الحكومية السورية تمكنت من السيطرة على بلدة تادف الاستراتيجية جنوبي مدينة الباب، في عملية نفذت بدعم جوي روسي.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها بهذا الصدد: "قامت القوات الحكومية، خلال الأعمال القتالية في منطقة بلدة تادف، بقتل 650 إرهابياً، وتدمير دبابتين و4 مدرعات مشاة قتالية، و18 عربة رباعية الدفع مركبة عليها أسلحة ثقيلة، و7 قاذفات قنابل و6 سيارات مفخخة".

وشددت وزارة الدفاع الروسية، على أن بلدة تادف شكلت "المعقل الأمامي المعزز بشكل كبير للمسلحين على مشارف مدينة الباب" الواقعة شمال شرق محافظة حلب.

ولفت البيان إلى ان "القوات الحكومية السورية وصلت، نتيجة هذا الهجوم، إلى الخط الفاصل مع فصائل"الجيش الحر"، حيث تم التنسيق حول هذا الخط مع الجانب التركي".

كما أضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الحكومية السورية "بسطت سيطرتها الكاملة على الطريق باتجاه مدينة الرقة الذي كان يجري عبره تزويد وحدات داعش في مدينة الباب بالأسلحة والذخائر".

وفي غضون ذلك بدأ الارهابيون الاحد، بشن هجوم واسع لاحتلال حي المنشية غرب مدينة درعا بجنوب سوريا.

وشارك في العملية عشرات الارهابيين المنتشرين في جنوب درعا والتي بدأت تحت شعار "الموت و لا المذلة" بهدف الاستيلاء على حي المنشية الواقع غرب مدينة درعا في الجنوب السوري.

وانطلق الارهابيون في هجماتهم من حي "درعا البلد" في جنوب المنشية ومن المزارع غربي البلدة وتدور اشتباكات شديدة حاليا باستخدام مختلف انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة فيما تتمتع وحدات الجيش السوري المنتشرة في المنطقة بجهوزية كاملة في الدفاع عن المنطقة وكذلك تسعى لإيقاف تقدم المسلحين خلال المواجهة على محاور خطوط الدفاع الاولى.

وتضم مجموعة "قوات الجنوب" الارهابية المشاركة في الهجوم مجموعات الوية العمري، فرقة الحسم، لواء الكرمة، فرقة الحق، فرقة 18 آذار، فرقة احرار نوى، فرقة صلاح الدين و فرقة 46 للمشاة والتي تنتشر في هذه المناطق والتي تحظى بتمويل سعودي ودعم عسكري استشاري غربي من اميركا وبريطانيا اضافة الى ضباط اردنيين يقومون بتدريب الارهابيين في داخل الاردن وفي المناطق الحدودية مع سوريا.

وشهدت مناطق جنوب سوريا نشاطات ارهابية حيث ازدادت حركة تنقل قادة التنظيمات الارهابية خلال الايام الاخيرة.