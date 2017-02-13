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|رقم الخبر: 187201
|تاريخ النشر: شباط 12, 2017
|الوقت: 20:53
|الاقسام: محليات
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سقوط طائرة تدريب مسيرة مصنعة يدويا تابعة لسلاح البحر
أعلن قائد المنطقة البحرية الثانية "ولايت" (جنوب) التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال رضا عباسي، عن سقوط طائرة تدريب مسيرة مصنعة يدويا.
وافادت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الايراني ان الادميرال عباسي قال في تصريح له يوم الاحد، ان هذه الطائرة المسيرة هي طائرة تدريب يدوية الصنع وكانت قد خرجت عن السيطرة بسبب انطفاء محركها وبعد اصطدامها بعمود كهرباء اشتعلت النيران فيها.
واضاف، لحسن الحظ ان هذه الحادثة لم تسفر عن وقوع اي خسائر بشرية.
وافادت "فارس" ان هذه الطائرة المسيرة تحطمت صباح يوم الاحد في مركز مدينة جاسك جنوب البلاد.
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