وافادت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش الايراني ان الادميرال عباسي قال في تصريح له يوم الاحد، ان هذه الطائرة المسيرة هي طائرة تدريب يدوية الصنع وكانت قد خرجت عن السيطرة بسبب انطفاء محركها وبعد اصطدامها بعمود كهرباء اشتعلت النيران فيها.

واضاف، لحسن الحظ ان هذه الحادثة لم تسفر عن وقوع اي خسائر بشرية.

وافادت "فارس" ان هذه الطائرة المسيرة تحطمت صباح يوم الاحد في مركز مدينة جاسك جنوب البلاد.



