ووفق البرنامج المعلن للملتقى فانه سينعقد الاثنين لمدة يوم واحد بمشاركة عدد من الخبراء والمفكرين السياسيين والدينيين لعدد من بلدان العالم ومنها ايران وروسيا حيث سيقدمون وجهات نظرهم في هذا الموضوع.

وينعقد الملتقى برعاية الملحقية الثقافية في السفارة الايرانية ومعهد الدراسات الشرقية في اكاديمية العلوم الروسية بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الايرانية في موسكو.

وسيتطرق المشاركون في الملتقى الى مقدمات الثورة الاسلامية وجوانب تأثيراتها على الصعد الدولية والظروف والتطورات التي احاطت بها على صعيدي المنطقة والعالم الاسلامي وافكار وآراء مفجر الثورة وقائدها الكبير الامام الخميني(رض) وقائدها الحالي آية الله السيد علي الخامنئي في مختلف المجالات المرتبطة وفق برنامج الملتقى.

وسينعقد الملتقى في مبنى معهد الدراسات الشرقية في موسكو.



