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رقم الخبر: 187200 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 20:30 الاقسام: محليات  
إقامة ملتقى بموسكو لبحث مكانة الثورة من منظار الامام الخميني (رض) وآية الله الخامنئي

إقامة ملتقى بموسكو لبحث مكانة الثورة من منظار الامام الخميني (رض) وآية الله الخامنئي

تستضيف العاصمة الروسية موسكو ملتقى يبحث المكانة الدولية للثورة بحسب فكر الامام الخميني (رض) وقائد الثورة بمشاركة عدد من الخبراء والمفكرين.

ووفق البرنامج المعلن للملتقى فانه سينعقد الاثنين لمدة يوم واحد بمشاركة عدد من الخبراء والمفكرين السياسيين والدينيين لعدد من بلدان العالم ومنها ايران وروسيا حيث سيقدمون وجهات نظرهم في هذا الموضوع.
وينعقد الملتقى برعاية الملحقية الثقافية في السفارة الايرانية ومعهد الدراسات الشرقية في اكاديمية العلوم الروسية بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الايرانية في موسكو.
وسيتطرق المشاركون في الملتقى الى مقدمات الثورة الاسلامية وجوانب تأثيراتها على الصعد الدولية والظروف والتطورات التي احاطت بها على صعيدي المنطقة والعالم الاسلامي  وافكار وآراء مفجر الثورة وقائدها الكبير الامام الخميني(رض) وقائدها الحالي آية الله السيد علي الخامنئي في مختلف المجالات المرتبطة وفق برنامج الملتقى.
وسينعقد الملتقى في مبنى معهد الدراسات الشرقية في موسكو.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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