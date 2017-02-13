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رقم الخبر: 187199 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 20:27 الاقسام: محليات  
اعتقال شخصين على خلفية حادث انهيار مبنى بلاسكو بطهران

اعتقال شخصين على خلفية حادث انهيار مبنى بلاسكو بطهران

اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي عن اعتقال شخصين على خلفية حادث انهيار مبنى بلاسكو التجاري وسط طهران الشهر الماضي.

وقال اجئي، في تصريح ادلى به خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاحد، ان ملفا قضائيا قد اعد في محكمة طهران عن الحادث، موضحا ان اعتقال هذين الشخصين جاء على خلفية اتهامهما في موضوع حادث بلاسكو كما ان لجنة تضم عددا من الخبراء قد تشكلت لبحث الاسباب الاخرى التي اسفرت عن حادث انهيار المبنى.
واضاف، ان هذه اللجنة ستضطلع بمهمة رفع تقرير يكشف عن اسباب نشوب الحريق واتساع نطاقه وانهيار المبنى والخطوات اللاحقة التي ادت الى خفض حجم الخسائر الناجمة لكي يتولى المسؤولون المعنيون، سواء المدعي العام او غيره، مسؤولية البت في الحادث.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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