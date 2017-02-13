وقال اجئي، في تصريح ادلى به خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاحد، ان ملفا قضائيا قد اعد في محكمة طهران عن الحادث، موضحا ان اعتقال هذين الشخصين جاء على خلفية اتهامهما في موضوع حادث بلاسكو كما ان لجنة تضم عددا من الخبراء قد تشكلت لبحث الاسباب الاخرى التي اسفرت عن حادث انهيار المبنى.

واضاف، ان هذه اللجنة ستضطلع بمهمة رفع تقرير يكشف عن اسباب نشوب الحريق واتساع نطاقه وانهيار المبنى والخطوات اللاحقة التي ادت الى خفض حجم الخسائر الناجمة لكي يتولى المسؤولون المعنيون، سواء المدعي العام او غيره، مسؤولية البت في الحادث.





