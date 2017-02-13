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رقم الخبر: 187198 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 20:23 الاقسام: محليات  
أكثر من 50 رئيس بلدية يشاركون في اجتماع رؤساء بلديات العالم الإسلامي بمشهد

أكثر من 50 رئيس بلدية يشاركون في اجتماع رؤساء بلديات العالم الإسلامي بمشهد

قال مدير الأمانة العامة للجنة فعاليات مشهد 2017 سيد رحمان ميرزائيان ان 50نحو رئيس بلدية أعلنوا حتى الآن استعدادهم للمشاركة في اجتماع رؤساء بلديات العالم الإسلامي في مشهد ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد الى 100.

وأشار ميرزائيان في حوار مع مراسل إرنا أن هذا الإجتماع الدولي يقام يومي 26 و 27 أبريل- نيسان القادم في مشهد المقدسة بمشاركة 15 عمدة من مختلف المدن الايرانية.
وأوضح مدير الأمانة العامة للجنة أنه تم تشكيل ثماني لجان لاقامة هذا الاجتماع بشكل ناجح.
وشدد ميرزائيان على أن هذه الاجتماع يشكل فرصة جيدة للتعريف بامكانيات مدينة مشهد للعالم الإسلامي.
وأضاف ميرزائيان أن الاجتماع سيناقش مواضيع مختلفة بما فيها الإدارة المدنية و العمارة الإسلامية و السياحة و الدخل المستدام و القضايا المتعلقة بالمدن الكبيرة.
وتبنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو عام 2011 برنامج عاصمة الثقافة الإسلامية التي تسند سنويا الى ثلاث مدن إسلامية عريقة، في العالم العربي وإفريقيا وآسيا وتم انتخاب مدينة مشهد المقدسة لعام 2017 عاصمة الثقافة الإسلامية في آسيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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