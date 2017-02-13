وافادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية "علي اصغر احمدي" قال في تصريح صحفي يوم الاحد: انه وفقا لدراسة لجنة شكلت في لجنة الانتخابات بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية ومركز الاحصاء الايراني فان عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات وممن تتوفر لديهم الشروط المطلوبة يبلغ 55 مليون شخص منهم مليون و400 الف شخص يحق لهم المشاركة لاول مرة في عملية الاقتراع.

واشار احمدي الى ان هناك حوالي 140 صندوقا للاقتراع في الانتخابات الرئاسية ستتوزع في الممثليات الايرانية خارج البلاد.

واوضح رئيس لجنة الانتخابات ان الانتخابات المقبلة تشمل ثلاثة انتخابات هي انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستكون على مرحلتين اذا لم يحصل المرشح الفائز على الاغلبية (اكثر من 50 بالمائة) ، والانتخابات البلدية، والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي ، مشيرا الى طبع 200 مليون ورقة انتخابية للانتخابات الثلاث.

واشار الى ان موعد تسجيل اسماء المرشحين للانتخابات البلدية سيكون يوم 20 مارس/ آذار القادم.

واضاف احمدي: ان تسجيل اسماء المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي يوم 28 فبراير/شباط الجاري ، فيما سيبدأ تسجيل اسماء المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية يوم 11 ابريل / نيسان القادم.





