هذا و يزور مدير وكالة برناما، ازمان اوجانغ ايران تلبية لدعوة من مدير عام ارنا محمد خدادي حيث سيجتمع معه لمناقشة التعاون المشترك و بدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي.

كما سيلتقي اوجانغ خلال هذه الزيارة التي تستغرق خمسة ايام عددا من المسؤولين الايرانيين ويتفقد كلية الخبر ومؤسسة ايران التابعتين لوكالة ارنا على ان يزور مدينة اصفهان (وسط).

وستنص الاتفاقية بين ارنا و برناما على تعزيز التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات الفنية ونشر الاخبار و كذلك تبادل الصور و الافلام.



