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رقم الخبر: 187196 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 20:14 الاقسام: محليات  
وكالتا ارنا و برناما تعززان التعاون المشترك

وكالتا ارنا و برناما تعززان التعاون المشترك

تعتزم وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) ونظيرتها الماليزية (برناما) توقيع إتفاقية لتعزيز التعاون الاعلامي و التبادل الخبري بينهما.

هذا و يزور مدير وكالة برناما، ازمان اوجانغ ايران تلبية لدعوة من مدير عام ارنا محمد خدادي حيث سيجتمع معه لمناقشة التعاون المشترك و بدء مرحلة جديدة من التعاون الثنائي.
كما سيلتقي اوجانغ خلال هذه الزيارة التي تستغرق خمسة ايام عددا من المسؤولين الايرانيين ويتفقد كلية الخبر ومؤسسة ايران التابعتين لوكالة ارنا على ان يزور مدينة اصفهان (وسط).
وستنص الاتفاقية بين ارنا و برناما على تعزيز التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات الفنية ونشر الاخبار و كذلك تبادل الصور و الافلام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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