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رقم الخبر: 187194 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 20:04 الاقسام: عربيات  
الوسيط القطري لموقع والاه الإسرائيلي: السلطة الفلسطينية غير متعاونة لحلّ مشاكل غزة
وتنقل عنه وصفه علاقته بـ (اسرائيل) بـ (الممتازة)

الوسيط القطري لموقع والاه الإسرائيلي: السلطة الفلسطينية غير متعاونة لحلّ مشاكل غزة

قال الوسيط القطري بين حركة حماس وإسرائيل محمد العمادي: إن زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة وتقديمه عرضاً جديداً بشأن صفقة الأسرى مع حماس مسألة معقدة وحسّاسة خصوصاً بالجانب الإسرائيلي، رافضاً إعطاء أي تفاصيل بخصوصها.

كلام العمادي جاء في مقابلة غير مسبوقة له مع موقع (والاه) الإسرائيلي الذي نقل عنه وصفه لعلاقاته مع (إسرائيل) بـ (الممتازة).
وبحسب الموقع العبري أيضاً، فقد اقترح الوسيط القطري إقامة منطقة صناعية على حدود غزة لحل مشكلة البطالة وبناء مطار وميناء بحري وتشكيل لجنة فنية لحل مشكلة الطاقة في القطاع، متهماً السلطة الفلسطينية بعدم التعاون لحلّ المشاكل في قطاع غزة.
وقال الوسيط القطري: إن الاسرائيليين يدركون أهمية ذلك ويتعاونون، لكن هناك جهات أخرى لا تتعاون ولا سيما السلطة الفلسطينية.
عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح سلطان أبو العينين، قال: إن السلطة الفلسطينية تبذل كل ما يلزم لمساعدة غزة، معتبراً أن على قطر أن تنسّق أي خطوة تقوم بها تجاه غزة مع الشرعية الفلسطينية.
وفي اتصال مع الميادين قال أبو العينين: كان على الوسيط القطري تحسين علاقته مع السلطة الفلسطينية كما هي ممتازة مع (إسرائيل) مؤكداً أنه لا يمكن القبول بأي خطوة حول غزة لا تتمّ عبر السلطة الفلسطينية.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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