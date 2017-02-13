كلام العمادي جاء في مقابلة غير مسبوقة له مع موقع (والاه) الإسرائيلي الذي نقل عنه وصفه لعلاقاته مع (إسرائيل) بـ (الممتازة).

وبحسب الموقع العبري أيضاً، فقد اقترح الوسيط القطري إقامة منطقة صناعية على حدود غزة لحل مشكلة البطالة وبناء مطار وميناء بحري وتشكيل لجنة فنية لحل مشكلة الطاقة في القطاع، متهماً السلطة الفلسطينية بعدم التعاون لحلّ المشاكل في قطاع غزة.

وقال الوسيط القطري: إن الاسرائيليين يدركون أهمية ذلك ويتعاونون، لكن هناك جهات أخرى لا تتعاون ولا سيما السلطة الفلسطينية.

عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح سلطان أبو العينين، قال: إن السلطة الفلسطينية تبذل كل ما يلزم لمساعدة غزة، معتبراً أن على قطر أن تنسّق أي خطوة تقوم بها تجاه غزة مع الشرعية الفلسطينية.

وفي اتصال مع الميادين قال أبو العينين: كان على الوسيط القطري تحسين علاقته مع السلطة الفلسطينية كما هي ممتازة مع (إسرائيل) مؤكداً أنه لا يمكن القبول بأي خطوة حول غزة لا تتمّ عبر السلطة الفلسطينية.

