  • الإثنين ١٦ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187193 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 19:59 الاقسام: محليات  
الرئيس المولدافي ووزير الخارجية الايراني يبحثان القضايا ذات الإهتمام المشترك

الرئيس المولدافي ووزير الخارجية الايراني يبحثان القضايا ذات الإهتمام المشترك

التقى رئيس جمهورية مولدافيا، ايغور دودون، الذي يزور الجمهورية الاسلامية الايرانية، بوزير الخارجية محمد جواد ظريف، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء الذي تم ظهر الاحد، خلال مأدبة غداء بمقر وزارة الخارجية الايرانية في طهران، تطرقا فيها الى سبل تعاون ايران - مولدافيا في مختلف المجالات بما فيها الطاقة والشحن والنقل والشؤون المصرفية والزراعة؛ كما اكدا على ضرورة رفع مستوى العلاقات الثنائية وتقديم التسهيلات في مجال تأشيرات الدخول بين البلدين.
وافاد الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية الايرانية ان القضايا الدولية والاقليمية كانت ضمن محاور اللقاء بين ظريف والرئيس المولدافي، الاحد بطهران.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0707 sec