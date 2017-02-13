وتطرق الجانبان خلال اللقاء الذي تم ظهر الاحد، خلال مأدبة غداء بمقر وزارة الخارجية الايرانية في طهران، تطرقا فيها الى سبل تعاون ايران - مولدافيا في مختلف المجالات بما فيها الطاقة والشحن والنقل والشؤون المصرفية والزراعة؛ كما اكدا على ضرورة رفع مستوى العلاقات الثنائية وتقديم التسهيلات في مجال تأشيرات الدخول بين البلدين.

وافاد الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية الايرانية ان القضايا الدولية والاقليمية كانت ضمن محاور اللقاء بين ظريف والرئيس المولدافي، الاحد بطهران.



