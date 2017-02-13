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|رقم الخبر: 187193
|تاريخ النشر: شباط 12, 2017
|الوقت: 19:59
|الاقسام: محليات
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الرئيس المولدافي ووزير الخارجية الايراني يبحثان القضايا ذات الإهتمام المشترك
التقى رئيس جمهورية مولدافيا، ايغور دودون، الذي يزور الجمهورية الاسلامية الايرانية، بوزير الخارجية محمد جواد ظريف، وبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء الذي تم ظهر الاحد، خلال مأدبة غداء بمقر وزارة الخارجية الايرانية في طهران، تطرقا فيها الى سبل تعاون ايران - مولدافيا في مختلف المجالات بما فيها الطاقة والشحن والنقل والشؤون المصرفية والزراعة؛ كما اكدا على ضرورة رفع مستوى العلاقات الثنائية وتقديم التسهيلات في مجال تأشيرات الدخول بين البلدين.
وافاد الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية الايرانية ان القضايا الدولية والاقليمية كانت ضمن محاور اللقاء بين ظريف والرئيس المولدافي، الاحد بطهران.
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