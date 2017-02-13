وشدد السفير الفرنسي في مراسم افتتاح الملتقى الدولي الرابع لصناعة السيارات الإيرانية في طهران أن مسؤولية تنفيذ الإتفاق النووي تقع على عاتق الجميع ونحن نحاول أن نقوم بدورنا بأفضل وجه ممكن.

وقال فرانسوا سنمو: كانت فرنسا تتعاون مع إيران في فترة الحظر وأزال شركاء إيران وفرنسا العقبات باستخدامهم أساليب خاصة.

وتابع: أن الشركات الفرنسية قد أبدت رغبتها في التعاون مع إيران.

وأشار سفير فرنسا إلى تعاون البلدين في مجال الصناعة الجوية وشراء الطائرات قائلا: ان إحدى الطائرات وصلت إلى إيران وستصل تباعا الطائرات الأخرى من طراز ايرباص.

وأضاف سنمو: أن البلدين وقعا إتفاقيات في مجال النفط والغاز ومن المقرر أن يتم تطوير المرحلة الحادية عشرة لحقل بارس الجنوبي بالتعاون مع الشركات الفرنسية.

وأوضح أن التعاون الإيراني - الفرنسي في مجال صناعة السيارات يتسبب في خلق فرص العمل في إيران.

وقد بدأت أمس الأحد أعمال الملتقى الدولي الرابع لصناعة السيارات الإيرانية بهدف البيع وخدمات ما بعد البيع، بحضور مسؤولي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ومسؤولي وممثلي كبرى شركات صناعة السيارات الإيرانية والأجنبية في برج ميلاد بطهران.

ويشارك في الملتقى الذي يعد الأكبر في مجال صناعة السيارات بعد تنفيذ خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي)، مدراء شركات صناعة السيارات الأوروبية والآسيوية بما فيها بيجو وستروين وإسكانيا ورينو، والمدراء التنفيذيون لاتحاد قطع غيار السيارات في تركيا ورئيس الهيئة الإدارية لاتحاد قطع غيار السيارات في فرنسا.





