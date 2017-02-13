بغداد/نافع الكعبي - فيما تتواصل الإستعدادات العسكرية العراقية ومن محاور عدة لاقتحام الساحل الأيمن لمدينة الموصل، وسط أنباء عن انهيارات في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، شنت قوات الحشد الشعبي عملية استباقية غربي المدينة، قتلت فيها 20 إرهابياً من عصابات داعش ودمرت آليتين تابعتين له، في حين اتخذت القوات الأمنية العراقية، إجراءات مشدّدة في محيط المنطقة الخضراء، وسط بغداد، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة عند بواباتها، تحسباً لأي هجوم محتمل على المنطقة، في وقت إعتبر فيه رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، الأحد، أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سُليماني (صديق) للسياسيين العراقيين، ووجوده قانوني كسائر مستشاري البلدان الأخرى.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، الانتهاء من مرحلة إعداد الخطة العسكرية الخاصة باقتحام وتحرير الساحل الايمن لمدينة الموصل بمحافظة نينوى من سيطرة إرهابيي داعش، فيما لفتت إلى أن القوات الأمنية تنتظر إطلاق ساعة الصفر لبدء هجومها.

وقال المتحدث باسم العمليات العميد يحيى رسول في تصريح صحافي: إن فرق الجهد الهندسي التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ستشرع ببناء جسورٍ عائمة لتسهيل حركة انتقال القطعات الأمنية وآلياتهم العسكرية إلى الساحل الأيمن، تمهيداً لاقتحامه وتحريره من سيطرة إرهابيي داعش المتواجدين هناك.

وأضاف: إن قيادة العمليات المشتركة، أنهت مرحلة إعداد الخطة العسكرية الخاصة بتحرير الساحل الايمن ووزعت محاور القتال بين القطعات الأمنية المتمثلة، بجهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع والشرطة الاتحادية وغيرها، مبيناً أن قوات الحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية للبلاد وتتلقى أوامر الاشتراك من القائد العام للقوات المسلحة.

وأكد رسول أن جميع القطعات العسكرية تستعد لبدء تحرير الجانب الأيمن ومازالت بانتظار إطلاق ساعة الصفر من رئيس الوزراء حيدر العبادي.

* مكافحة الإرهاب: داعش يعاني من انهيار تام

من جانبه، كشف القائد في جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، الأحد، عن انهيار تام في صفوف داعش الوهابي جراء فقدانه الالاف من قيادته وتدمير المئات من معامل التفخيخ في الجانب الايسر من الموصل.

الساعدي وفي حديث لـ (الاتجاه برس)، اشار الى ان جهاز مكافحة الارهاب على جهوزية تامة للبدء بتحرير الساحل الايمن للموصل فور وصول تعليمات القائد العام للقوات المسلحة لاعلان ساعة الصفر، مؤكداً الانتهاء من وضع جميع الخطط القتالية والانسانية التي سترافق عمليات التحرير وانقاذ الاهالي المحاصرين من قبل هذه الزمر الارهابية.

* صولة للحشد الشعبي على مواقع داعش غربي الموصل

وفي سياق موازٍ، قتلت قوات الحشد الشعبي، الأحد، 20 إرهابياً من عصابات داعش ودمرت آليتين تابعتين له بعملية استباقية غرب الموصل.

ونقلت وكالة كل العراق [أين] عن بيان لإعلام الحشد، عن آمر محور اللواء 11 سجاد الاسدي، قوله: إن قوة من اللواءين 11 و45 التابعين للحشد الشعبي وباسناد طيران الجيش العراقي، نفذت عملية استباقية في مناطق خربة الجحش والشريعة الشمالية والجنوبية غرب الموصل، اسفرت عن مقتل 20 داعشياً وتدمير آليتين تحمل اسلحة ساندة.

* طيران الجيش يدك معاقل داعش غربي الموصل

وعلى صعيد متصل، دك طيران الجيش اوكار عصابات داعش في المحور الغربي لمدينة الموصل.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، أن قيادة طيران الجيش، نفذت غارات تمكنت من خلالها من تدمير أهداف وعجلات تحمل أحاديات لداعش في محور الحشد الشعبي المحور الغربي من العمليات.

كما دمر طيران التحالف الدولي إستنادا الى معلومات عراقية، معملاً لتلغيم العجلات لعصابات داعش الارهابية شمال غرب مدينة الموصل.

* مقتل (مهندس) صواريخ الكلور بـ (داعش) غربي الموصل

في غضون ذلك، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الأحد، بأن (مهندس) صواريخ الكلور في تنظيم (داعش) أبو يحيى العراقي قُتل في ظروف غامضة غرب مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن (أبو يحيى العراقي) البالغ من العمر 44 عاماً قُتل قرب منزله في محيط حي الإصلاح الزراعي غرب الموصل في ظروف غامضة، موضحاً أن القتيل يلقب بأنه مهندس صواريخ الكلور في داعش.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن عائلة العراقي اختفت قبل مقتله ما أثار علامات استفهام عديدة حول الجهة التي قامت بقتله لا سيما وأن تنظيم داعش لم يكترث للحادثة في إشارة واضحة بأنه ربما كان يقف وراءها.

* (داعش) يستهدف المدنيين بالصواريخ في حديثة غربي الانبار

وفي محافظة الأنبار، اعلن ضابط استخبارات حشد عشائر (حديثة) في المحافظة، المقدم ناظم الجغيفي، الأحد، عن استهداف تنظيم (داعش) المدنيين بصواريخ كاتيوشا في قضاء حديثة غربي المحافظة.

وقال الجغيفي في حديث صحافي: إن تنظيم داعش قصف، ناحية الحقلانية التابعة لقضاء حديثة، (160 كم غرب الرمادي)، بصواريخ كاتيوشا، مبينا انها سقطت بمناطق متفرقة من الناحية.

وأضاف الجغيفي: إن القصف اسفر عن إصابة سبعة مدنيين بينهم نساء وأطفال بذلك القصف، لافتا الى ان التنظيم قصف حديثة من الصحراء الغربية للقضاء.

* داعش يحرق مدنيين بتهمة ترك (أرض الخلافة) في كركوك

وفي كركوك، أفاد مصدر أمني في المحافظة، بأن عناصر من تنظيم داعش، أحرقوا 15 مدنياً من ثلاثة عوائل، بينهم أطفال بتهمة ترك أرض الخلافة جنوب غربي المحافظة.

ونقل موقع (السومرية نيوز) عن المصدر القول: إن مسلحي تنظيم داعش أقدموا، مساء السبت، على حرق 15 مدنياً يمثلون ثلاثة عوائل من أهالي قرية الشجرة بناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة (55 كلم جنوب غربي كركوك) بتهمة ترك أرض الخلافة والهروب من مناطق يسيطر عليها التنظيم باتجاه كركوك وصلاح الدين.

* انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد

وفي العاصمة العراقية، أفاد مصدر في الشرطة، الأحد، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن عبوة ناسفة انفجرت، قرب علوة لبيع الأغنام في منطقة خان ضاري التابعة لقضاء أبو غريب غربي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

* استنفار أمني لتأمين المنطقة الخضراء وسط بغداد

عقب الصدام الذي وقع، السبت، بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وسط بغداد وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ومن ثم قُصفت المنطقة الخضراء بقذائف هاون، إتخذت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة، تمثلت بغلق أغلب منافذ المنطقة الخضراء، إلا منفذا واحدا، بينما انتشرت قوات لواء بغداد عند هذا المدخل، بشكل كثيف جدّا، ونُشرت القطعات في محيط المنطقة الخضراء والقوات القريبة منها.

وقال ضابط في قيادة عمليات بغداد في تصريح صحفي: إن القيادة أدخلت قواتها في حالة التأهب القصوى لصدّ أي هجوم محتمل على المنطقة الخضراء، مبينا أنّ التوجيهات صدرت إلى القوات بنصب حواجز أمنية في كل الشوارع القريبة من المنطقة الخضراء، والقيام بتفتيش دقيق للسيارات والمارّة.

* وزير الدفاع البريطاني: العراق سيتخلص من (داعش) في 2017

توقع وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، الأحد، أن يتمكن العراق خلال عام 2017 من التخلص من تنظيم (داعش) الإرهابي.

وأعرب فالون، على هامش زيارته إلى أربيل، عن سعادته لتحرير شرقي الموصل، ولانطلاق عملية استعادة غرب الموصل قريبا، حسبما نقل موقع (السومرية نيوز) الإخباري.

وأشاد الوزير البريطاني بعمل قوات بلاده في العراق، مشيرا إلى أنها استهدفت 300 هدف في الموصل والمناطق المحيطة وأنها دعمت نحو 40 ألف عنصر من القوات العراقية بينهم 7 آلاف من البيشمركة.

وأضاف: إن المملكة المتحدة تدعم القوات العراقية في معركة الموصل من خلال الدعم الجوي، فضلاً عن تقديم المعلومات عن أماكن تواجد وتحركات داعش، مبيناً أنه من الصعب توقع نهاية داعش، مع أن التنظيم خسر الكثير من المناطق التي كان يسيطر عليها في العراق وسورية.

* معصوم: وجود القائد سُليماني قانوني كمستشار

إعتبر رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، الأحد، أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سُليماني (صديق) للسياسيين العراقيين، مشيراً إلى عدم إمكانية الإدعاء بأن تواجد المُستشارين العسكرين الإيرانيين في العراق غير قانوني، فيما أكد أن العراق سيمارس ضغوطا سياسية لحل أزمة تواجد القوات التركية في نينوى. وقال معصوم خلال مقابلة أجرتها وكالة (تسنيم) الإيرانية وتابعتها وسائل إعلام: إن الشعب الإيراني شعب صديق وشقيق، ولدينا مشتركات كثيرة مع إخوتنا في الجمهورية الإسلامية، كما تربطنا ثقافة مشتركة وحدود تمتد إلى مئات الكيلومترات، وهذه الميزات تقتضي اتخاذ خطوات أساسية وهامة على صعيد توطيد العلاقات بين بغداد وطهران، مؤكداً أن تواجد المُستشارين العسكرين الإيرانيين في العراق لا يمكن إدعاءه بأنه غير قانوني وليس لأحد الحق في الإعتراض على ذلك، واللواء قاسم سُليماني صديق للساسة العراقيين.

وأضاف: إن تواجد سُليماني في العراق هو في الحقيقة ضمن برنامج حضور المُستشارين الإيرانيين والأجانب لتقديم الدعم الاستشاري اللازم في محاربة الإرهاب، فهناك مستشارون عسكريون من عدة بلدان إضافة إلى مستشاري الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوروبية، فنحن نعتقد أن حضورهم يعد أمراً طبيعياً فالجمهورية الإسلامية لها الحق كسائر البلدان في تقديم الدعم العسكري للعراق.

* وفد كردي يزور بغداد قريباً لبحث القضايا العالقة

أعلنت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب، الأحد، أن وفداً كردياً سيزور بغداد قريباً لبحث القضايا العالقة والنتائج التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم الأخيرة إلى إقليم كردستان، معتبرةً أن مرحلة ما بعد تنظيم (داعش) بحاجة إلى رسم صورة واقعية للمشهد السياسي.

* الكويت مستعدة لإنجاح عملية السلم الوطني بالعراق

أعلنت الكويت، الاحد، عن إستعدادها للمساهمة في إنجاح عملية السلم الوطني ب‍العراق، مؤكدة دعمها السياسي والإنساني للبلد الشقيق.

ونقلت (السومرية نيوز) عن بيان للإتحاد الوطني الكردستاني، أن مسؤول علاقات الإتحاد سعدي بيرة إجتمع مع القنصل الكويتي في أربيل عمر الكندري، مبينا أن بيرة والكندري بحثا الأوضاع السياسية في إقليم كردستان حل المشاكل السياسية والقانونية العالقة.

وأضاف: إن الكندري أعرب عن إرتياحه لجهود السلام والإستقرار خصوصا في مجال تطبيع العلاقات بين إقليم كردستان وبغداد، مؤكدا إستعداد بلاده للمساهمة الفعالة في إنجاح عملية السلم الوطني في العراق.

* مباحثات عراقية ـ كويتية مرتقبة بشأن (خور عبد الله)

وعلى صعيد ذي صلة، اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية لويس كارو، الأحد، ان العراق سيبحث مع الكويت قضية (خور عبد الله) بشكل (جدي وهادئ) بعيدا عن الصخب الاعلامي الذي اثير حولها مؤخرا.

كارو وفي حديث لـ (الاتجاه برس)، قال: إن موضوع خور عبد الله اخذ حيزا كبيرا في الاعلام ومن المهاترات السياسية على الصعيد الكويتي والعراقي، مبينا: إن الموضوع مرتبط بقرار مجلس الامن لتنظيم الملاحة على أسس وتقنيات حديثة.





