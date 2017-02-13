خلال اللقاء الذي جرى، الاحد، بين رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ونظيره المولدافي، قال الرئيس روحاني: ان ايران كانت من اول البلدان التي اعترفت باستقلال مولدافيا، وأقامت علاقات ودية معها، مضيفاً: علينا استخدام كافة الفرص والامكانيات لتوسيع العلاقات الشاملة بين طهران وكيشينيو.

وأشار حسن روحاني الى امكانية تعاون البلدين في مختلف المجالات مثل السياحة، الزراعة، النقل والشحن والترانزيت، مضيفاً: ان ممر جنوب – شمال الذي يمر في المحيط الهندي الى روسيا والصين وآسيا الوسطى واوروبا الشرقية، سيكون ممراً ممتازاً للترانزيت، والذي سيصل الى مولدافيا عن طريق السكك الحديد الايرانية.

واعتبر ان توسيع سبل تعاون البلدين في مجال الطاقة يحظى بالأهمية، وأضاف: بإمكان الجمهورية الاسلامية، لما لها من امكانيات عالية في انتاج النفط والغاز والسوائل الغازية، ان تؤمن جانباً كبيراً من احتياجات مولدافيا في هذه الاصعدة.

كما أشاد الرئيس روحاني الى ضرورة تطوير التعاون المصرفي بين البلدين.

من جهته، بارك ايغور دودون، رئيس جمهورية مولدافيا، ايران بمناسبة الذكرى السنوية الـ 38 لانتصار الثورة الاسلامية، واصفاً ايران بالبلد الكبير ذو الماضي والحضارة العريقة، وقال: علينا الاستفادة بشكل صحيح من الامكانيات الكثيرة للتعاون القائم بين البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما.

ووجه الرئيس المولدافي الدعوة لروحاني لزيارة بلده، داعياً لتوسيع العلاقات وسبل التعاون بين طهران وكيشينيو في مختلف المجالات بما فيها النقل والشحن والترانزيت والطاقة والعلاقات الاقتصادية والمصرفية.







