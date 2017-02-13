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رقم الخبر: 187189 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 19:42 الاقسام: دوليات  
اغلاق مطار هامبورغ الألماني واصابة 50 شخصاً

اغلاق مطار هامبورغ الألماني واصابة 50 شخصاً

اغلقت السلطات الالمانية مطار هامبورغ بعد العثور على مادة غير معلومة فيما اكدت وسائل اعلامية محلية إصابة أكثر من 50 شخصا إثر تسرب مادة مجهولة في المطار.

وأشارت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية الى ان "إغلاق مطار هامبورغ تم بعد العثور على مادة غير معروفة أثناء تفتيش أمني"، لافتة الى ان "عاملين يشكون من تهيج في الأعين". وتم إغلاق مطار هامبورغ في ألمانيا تماماً منذ ظهر يوم الاحد. وذكر متحدث باسم الشرطة الاتحادية إن «سبب ذلك يرجع لوجود رائحة نفاذة، وإن كثيراً من المسافرين اشتكوا من حرقة بالعينين وسعال».
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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