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رقم الخبر: 187187 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 19:41 الاقسام: دوليات  
الإندونيسيون سيصوتون في انتخابات محلية وعيونهم على الرئاسة

الإندونيسيون سيصوتون في انتخابات محلية وعيونهم على الرئاسة

يتوجه عشرات الملايين من الإندونيسيين يوم الأربعاء إلى صناديق الاقتراع في انتخابات محلية في أنحاء البلاد ذات الأغلبية المسلمة فيما يذكي خلاف مرير على منصب حاكم جاكرتا توترات سياسية ودينية.

وأغضب حاكم جاكرتا باسوكي تجاهاجا بورناما - وهو أول حاكم للعاصمة من أصل صيني ويدين بالمسيحية - بعض الناخبين المسلمين بسبب مزاعم عن إهانته للقرآن فيما نفى هو الاتهام لكنه يخضع لمحاكمة بتهمة ازدراء الأديان في قضية قالت عنها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومؤيدوه إنها مسيسة.
والاقتراع الذي سيجرى في جاكرتا هو واحد من بين عشرات الانتخابات المحلية التي ستجرى في أقاليم أخرى ومدن وأحياء في أنحاء إندونيسيا لكن الفوز في جاكرتا خطوة أساسية نحو الرئاسة ويعتبر التصويت الذي سيجرى الأربعاء على نطاق واسع بوصفه استشرافا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2019 بما يوضح سبب احتدام الحملات الانتخابية.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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