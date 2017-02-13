يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية الأسبوع الحالي فيما يتعلق بتحقيقه في مزاعم عمل وهمي تخص المرشح الرئاسي المحافظ فرانسوا فيون وزوجته.

ونشر التقرير نقلا عن مصادر لم يذكرها بالاسم. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من المدعي أو من مسؤولين يمثلون فيون. ولم يرد محامي فيون على رسالة نصية.

