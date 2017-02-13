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رقم الخبر: 187186 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 19:41 الاقسام: دوليات  
المدعي المالي الفرنسي يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد فيون

المدعي المالي الفرنسي يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد فيون

ذكرت صحيفة (جورنال دو ديمانش) أن المدعي المالي الفرنسي

 يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية الأسبوع الحالي فيما يتعلق بتحقيقه في مزاعم عمل وهمي تخص المرشح الرئاسي المحافظ فرانسوا فيون وزوجته.
ونشر التقرير نقلا عن مصادر لم يذكرها بالاسم. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من المدعي أو من مسؤولين يمثلون فيون. ولم يرد محامي فيون على رسالة نصية.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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