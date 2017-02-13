واعتقل مؤسسا الشركة يورجن موساك ورامون فونسيكا يوم السبت خوفا من محاولتهما الهرب من البلاد.

وقالت النائبة العامة كينيا بورسيل للصحفيين إن المعلومات التي تم جمعها حتى الآن "تشير إلى أن الشركة البنمية تنظيم إجرامي يهدف إلى إخفاء الأصول أو الأموال المشكوك في أصلها."

وقالت بورسيل إن التحقيق الذي استمر عاما وأدى إلى الاعتقالات تم بمساعدة مدعين في البرازيل وبيرو والإكوادور وكولومبيا وسويسرا والولايات المتحدة.

وموساك فونسيكا محور قضية منفصلة تعرف باسم أوراق بنما حيث تعرضت الملايين من وثائق الشركة للسرقة وتم تسريبها للإعلام في أبريل نيسان 2016. وأثارت تداعيات التسريب فضيحة عالمية بعدما كشفت وثائق عديدة بالتفصيل كيف استخدم الأغنياء وأصحاب النفوذ شركات في الخارج لإخفاء المال وربما التهرب من الضرائب.

وداهم مدعون مكاتب موساك فونسيكا يوم الخميس بحثا عن أدلة كما فتشوا منزلي مؤسسي الشركة يوم الجمعة.

ونفى فونسيكا الذي كان مستشارا رئاسيا في بنما أي صلة له بشركة الهندسة البرازيلية أودبريشت التي اعترفت بدفع رشى لمسؤولين في بنما ودول أخرى للفوز بعقود حكومية في المنطقة بين 2010 و2014.

وقالت بورسيل "لا علاقة للتحقيق من حيث المبدأ بأودبريشت لكن بقضية لافا جاتو" في إشارة إلى تحقيق ركز على شركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة بتروبراس.

