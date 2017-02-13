  • الإثنين ١٦ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الإثنين , فبراير 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187183 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 19:36 الاقسام: دوليات  
لاجئون يزورون متحفا يونانيا لحين تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

لاجئون يزورون متحفا يونانيا لحين تفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

تسببت قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في عملية إجلاء كبيرة بمدينة سالانيك اليونانية يوم الأحد لكنها منحت مجموعة من اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل فرصة نادرة لزيارة متحف.

وأبطل متخصصون مفعول القنبلة بحلول الظهر لكنها لا تزال خطيرة فيما تستعد السلطات لنقلها من مكانها إلى غربي وسط سالانيك ثاني أكبر مدينة بالبلاد.
ويعيش ما يصل إلى 72 ألف ساكن في محيط كيلومترين حول مكان القنبلة وطلب منهم مغادرة منازلهم والذهاب إلى صالات للألعاب الرياضية واستادات ومقاه بالمنطقة في إحدى أكبر عمليات الإجلاء في وقت السلم باليونان.
ورصدت القنبلة التي تزن 250 كيلوجراما على عمق نحو خمسة أمتار تحت الأرض أثناء عمليات حفر في محطة للوقود الأسبوع الماضي.
وقال الحاكم الإقليمي أبوستولوس تزيتزيكوستاس بعد إبطال مفعول القنبلة "تبدأ الآن المرحلة الثانية من العملية لنقل القنبلة من المنطقة. لا يزال الخطر قائما. يجب أن يبقى المواطنون خارج منطقة الإخلاء لحين استكمال عملية إزالة القنبلة." لكن بالنسبة إلى مجموعة من اللاجئين والمهاجرين نقل المهاجرون إلى متحف سالانيك الأثري الذي يشتهر بمعارضه الدائمة التي تشمل تحفا من فنون العصر اليوناني القديم.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1237 sec