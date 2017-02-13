وأبطل متخصصون مفعول القنبلة بحلول الظهر لكنها لا تزال خطيرة فيما تستعد السلطات لنقلها من مكانها إلى غربي وسط سالانيك ثاني أكبر مدينة بالبلاد.

ويعيش ما يصل إلى 72 ألف ساكن في محيط كيلومترين حول مكان القنبلة وطلب منهم مغادرة منازلهم والذهاب إلى صالات للألعاب الرياضية واستادات ومقاه بالمنطقة في إحدى أكبر عمليات الإجلاء في وقت السلم باليونان.

ورصدت القنبلة التي تزن 250 كيلوجراما على عمق نحو خمسة أمتار تحت الأرض أثناء عمليات حفر في محطة للوقود الأسبوع الماضي.

وقال الحاكم الإقليمي أبوستولوس تزيتزيكوستاس بعد إبطال مفعول القنبلة "تبدأ الآن المرحلة الثانية من العملية لنقل القنبلة من المنطقة. لا يزال الخطر قائما. يجب أن يبقى المواطنون خارج منطقة الإخلاء لحين استكمال عملية إزالة القنبلة." لكن بالنسبة إلى مجموعة من اللاجئين والمهاجرين نقل المهاجرون إلى متحف سالانيك الأثري الذي يشتهر بمعارضه الدائمة التي تشمل تحفا من فنون العصر اليوناني القديم.

