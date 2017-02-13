قال متحدث باسم الشرطة الهندية إن أربعة مسلحين وجنديين هنديين كانوا من بين سبعة أشخاص قتلوا في تبادل لإطلاق النار في كشمير يوم الأحد في أحدث إشارة إلى تنامي التوترات في المنطقة المتنازع عليها بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان.

وقال إس.بي باني نائب المفتش العام للشرطة لرويترز إن المسلحين فتحوا النار على قوات الجيش في قرية بريسال جنوبي سريناجار العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير الهندية.

وأضاف باني "رجلان من الجيش وأربعة مسلحين ومدني هو مالك المنزل قتلوا في تبادل إطلاق النار". والمنزل الذي يشير إليه هو مبنى اختبأ فيه المسلحون.

وقال راجش كاليا وهو متحدث باسم الجيش إن الجيش ضبط أربعة بنادق من موقع المعركة في القرية الذي طوقته قوات الشرطة.

وألقت الهند بالمسؤولية على باكستان في إذكاء العنف في كشمير من خلال نقل مسلحين ومواد عبر الحدود لكن باكستان تنفي تلك الاتهامات.

وتصاعدت وتيرة العنف في العام الماضي بعد أن قتلت قوات الأمن الهندية برهان واني (22 عاما) وهو زعيم انفصالي كان يتمتع بشعبية واسعة في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة في يوليو تموز.

والشهر الماضي قالت الشرطة إن ثلاثة عمال طرق قتلوا بعد أن شن مسلحون مجهولون هجوما على مخيم يؤويهم



