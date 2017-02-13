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رقم الخبر: 187180 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 19:41 الاقسام: دوليات  
آلاف المتظاهرين في جاكارتا يطالبون بالتصويت لمرشحين مسلمين

آلاف المتظاهرين في جاكارتا يطالبون بالتصويت لمرشحين مسلمين

وسط إجراءات أمنية مشددة، طالب آلاف الإندونيسيين في العاصمة جاكارتا اختيار مرشح مسلم لمنصب حاكم العاصمة بدلاً من الحاكم الحالي باسوكي بورناما المسيحي المتهم بإهانة القرآن الكريم.. ويتوجه الملايين من سكان جاكارتا إلى صناديق الاقتراع في انتخابات مقررة الأسبوع الجاري.

وتجمع آلاف الأندونيسيين في مسجد وسط العاصمة جاكرتا لدعم مرشح مسلم مقابل حاكم جاكارتا المنتمي للعرق الصيني باسوكي بورناما خلال الانتخابات التي ستجري الأربعاء لاختيار حاكم العاصمة.
وجدد المشاركون في التجمع مطالبتهم بسجن بورناما بتهمة إهانة القرآن الكريم، بينما شددت السلطات إجراءات الأمن حول المسجد مع انتشار أفراد من الشرطة العسكرية وقوى الأمن.
وسبق أن حظرت الشرطة مسيرة لمعارضي بورناما الذي يواجه منافسة من مرشحين مسلمَيْن في الانتخابات المرتقبة، وهما أغوس يودويونو نجل الرئيس السابق سوسيلو يودويونو، ووزير التعليم السابق أنيس باسويدان.
وقبل نحو أسبوع، خرجت مسيرة في جاكارتا استجابة لدعوة منظمات إسلامية وشخصيات منضوية ضمن الحركة الوطنية، تحت شعار "المسيرة الثالثة لنصرة الإسلام".
كما أعلنت الشرطة أنها حولت ملف التحقيق مع حاكم جاكارتا إلى النيابة العامة، ويرجح أن يحال الملف إلى المحكمة خلال أسابيع.
ويعيش فى إندونيسيا أكبر عدد من المسلمين في العالم ولكنها تعترف بست ديانات كما أنها مركز لجماعات عرقية وأتباع معتقدات تقليدية.
ويتوجه ملايين من سكان جاكارتا إلى صناديق الاقتراع الأربعاء المقبل لاختيار الحاكم المقبل للعاصمة المترامية الأطراف، وستبدأ من الأحد فترة الصمت التي يُحظر فيها على المرشحين وأنصارهم القيام بحملات انتخابية.
ويقول محللون إن الانتخابات اتخذت شكل حرب بالوكالة قبل انتخابات الرئاسة التى تجري في 2019.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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