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رقم الخبر: 187178 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 19:22 الاقسام: دوليات  
توقيف متظاهرين مناهضين لسياسة ترامب ضد المهاجرين

توقيف متظاهرين مناهضين لسياسة ترامب ضد المهاجرين

أوقفت السلطات الامريكية متظاهرين مناهضين لسياسة الادارة الجديدة برئاسة دونالد ترامب بخصوص المهاجرين غير الشرعيين وذلك بتهمة عصيان مدني

وشهدت مدينة نيويورك الأمريكية، احتجاجات واسعة ضد سياسة "النوافذ المحطمة" التي يمارسها جهاز شرطة نيويورك، وعمليات توقيف المهاجرين غير الشرعيين التي تقودها إدارة "الهجرة والجمارك (ICE)".

وتظاهر العديد من سكان المدينة في شارع واشنطن الواقع في حي "مانهاتن"، إلا أن الشرطة أقدمت على توقيف عدد منهم بدعوى عدم الإصغاء للتحذيرات والقيام بعصيان مدني في المنطقة.

وسياسة "النوافذ المحطمة" هي نظرية في علم الجريمة لإرساء القواعد والإشارة إلى تأثير الفوضى والتخريب على المناطق الحضرية المتمثلة بالجرائم والسلوكيات المعادية للمجتمع.

وشارك نحو 500 شخص في التجمّع والاحتجاجات التي قادتها منظمات مدنية تناصر القضايا الإنسانية والمهاجرين في شارع واشنطن.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يومًا على مواطني سوريا، والعراق، وإيران، والسودان، وليبيا، والصومال، واليمن.

ومنذ توقيعه القرار، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني سياسات عنصرية، لاسيما تجاه العرب والمسلمين.

ولاحقًا، تمكن الإدعاء العام في ولايتي واشنطن ومينيسوتا من إقناع المحكمة الفيدرالية بإيقاف العمل بهذا القرار بشكل مؤقت.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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