وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدداً من ممثلي كبريات شركات الطيران في البلاد، بتخفيف التشريعات التي (تثقل كاهل) شركاتهم، بالإضافة إلى خفض الضرائب عليها.

جاء ذلك خلال لقاء مساء الخميس، حضره كل من أوسكار مونوز المدير التنفيذي لشركة (يونايتد إيرلاينز)، وإد باسشيان المدير التنفيذي لشركة (دلتا إيرلاينز)، وغاري كيللي المدير التنفيذي لشركة (ساوث ويست إيرلاينز) والتي تعد كبرى شركات الطيران بالبلاد.

وخلال اللقاء الذي عقد بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن، قال ترامب: (نريد أن نساعدكم في تحقيق هذه الأهداف (تحسين نوعية النقل الجوي) عن طريق إلغاء بعض الأنظمة التي تثقل كاهلكم). وتابع: (خفض العبء الضريبي الكلي على رجال الأعمال الأمريكيين هو مسألة مهمة).

وتعهد ترامب بالإعلان عن (شيء خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة على ما أعتقد سيكون له تأثير هائل على ضرائب وتطوير بنية الطيران لدينا)، دون تفاصيل.

وانتقد ترامب خدمات المواصلات في الولايات المتحدة، قائلاً: (لدينا نظام طيران متهالك.. لدنيا مطارات متهالكة.. قطارات مهترئة وطرقات سيئة، لكننا سنقوم بتغيير كل ذلك).

وكان رؤساء شركات الطيران الأمريكية الثلاث المذكورة قد احتجوا الأسبوع الماضي على الدعم المادي الذي تحصل عليه شركات طيران خليجية من حكومات بلادها بما يؤثر على المنافسة مع الشركات الأمريكية، بحسب تقارير صحفية.