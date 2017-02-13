أكد وزير الطاقة الإيراني حميد جيت جيان، اليوم الأحد، رغبة إيران في الاستفادة من التقنيات التي تتمتع بها السويد في مجال صناعة المياه والكهرباء.

وأشار الوزير جيت جيان، خلال مباحثاته مع وزيرة الشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية السويدية آن لينده في طهران، أشار إلى تاريخ العلاقات بين البلدين، قائلاً: ان تواجد الشركات السويدية وحضور رئيس وزرائها في إيران دليل على عزم الجانبين على الإرتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية. وأضاف: ان إيران تولي أهمية كبيرة لتنمية علاقاتها مع السويد وكانت تربطها معها علاقات جيدة في مجال صناعة المياه والكهرباء .

وشدد جيت جيان على طاقات ايران وإمكاناتها الصناعية، قائلاً: على الشركات السويدية ألا تفكر ببيع منتوجاتها للشركات الإيرانية فحسب والشرط الأول للتعاون بين البلدين هو تمهيد الأرضية للاستثمار وتوفير الموارد المالية للمشاريع في إيران).

من جانبها، أشارت وزيرة الشؤون الأوروبية والتجارية الخارجية السويدية إلى العلاقات العريقة بين البلدين، وقالت: ان السويد تحاول توفير الطاقة التي تحتاج إليها عبر الطاقات المتجددة والنظيفة حتى عام 2040 ولها تجارب جيدة في هذا المجال يمكن نقلها إلى إيران .و أضافت آن لينده: ان السويد تولي إحتراماً خاصاً لعلاقاتها مع إيران وبقيت الى جانب إيران حتى في فترة العقوبات وواصلت التعاون مع إيران.

إنتاج حافلات تعمل بالغاز

من جهته، رحب وزير النفط الايراني بالتعاون مع الشركات السويدية في مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة وتقليص الغازات الدفيئة، وقال: أكدنا على الشركات السويدية بالتعاون مع الشركات الايرانية في مجال إنتاج حافلات تعمل بالغاز لإستخدامها في النقل داخل المدن.

وأضاف زنكنة، يوم أمس، بعد لقائه الوفد السويدي: إننا بحثنا خلال اللقاء حول تعاون الشركات الايرانية والسويدية والوزيرة السويدية والوفد المرافق لها طرحوا مشاريع ترشيد استهلاك الطاقة وتقليص استهلاك الطاقة وثاني أكسيد الكربون (CO2) ونحن رحبنا بها.

فتح خطوط إئتمانية

إلى ذلك، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمود واعظي، وبعد لقائه وزيرة التجارة السويدية آن ليندا، مساء السبت بطهران، أعلن عن قرار مصرفين سويديين بمنح خطوط إئتمانية الى شركات ايرانية ناشطة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (اي.سي.تي) بهدف إقامة تعاون مشترك معها.

وأشار واعظي الى حجم التعامل التجاري بين ايران والسويد، مبيناً انه بلغ 250 مليون يورو منذ العام الماضي حتى اليوم؛ ولافتاً في ذات السياق الى حضور شركة (اريكسون) السويدية منذ عدة سنوات في ايران، وقال: ان نشاطات هذه الشركة آخذة بالتطور في إطار تعاونها مع نظيراتها الايرانية.

وأكد الوزير الايراني ان زيارة الوفد السويدي الى طهران تعتبر رداً على مزاعم رئيس الجمهورية الأمريكي، مشيراً الى أن خطة العمل المشترك الشاملة هي بمثابة إتفاق دولي لا يمكن لدولة ما نقضه بشكل أحادي الجانب. وقال واعظي: ان إلحاح ترامب على مواقفه سيزيد من عزلة الولايات المتحدة الأمريكية.

الإستثمار في إيران

من جهتها، أعربت المديرة التنفيذية لقطاع الاستثمار بوزارة التجارة السويدية، ايلوا بري، عن رغبة الشركات السويدية في الاستثمار في ايران ونقل التكنولوجيا إليها.

وأضافت بري، في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع المشترك لأصحاب الصناعات ومدراء الشركات السويدية في منظمة تطوير وتحديث الصناعات الايرانية (ايدرو)، بأن حضور كبريات الشركات السويدية في طهران بما فيها فولفو وسكانيا واريكسون وبنك دانسكي دلالة واضحة على رغبة الشركات السويدية في تنمية نشاطاتها في ايران.

وفيما أشارت الى أهمية تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين، قالت: ان مسؤولي البلدين في الشؤون المصرفية يسعون لتسهيل التعاون المصرفي بين البلدين. وأوضحت ان الشركات السويدية تولي اهتماماً كبيراً لتوسيع علاقاتها مع الشركات الايرانية، وقالت: ان تأسيس المكتب التجاري الايراني والسويدي وتنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين ستوفران الأرضيات اللازمة لنقل التكنولوجيا الى ايران.

وأكدت بري ان الشركات الايرانية والسويدية بإمكانها أن تستخدم الفرص المتوفرة للتعاون المشترك في قطاع الطاقة المتجددة، معربة عن أملها بأن تتمخض زيارة رئيس الوزراء السويدي لطهران عن توقيع اتفاقيات التعاون بين الشركات الايرانية والسويدية في مجال الطاقة.

رئيس الوزراء السويدي في قزوين

هذا ووصل رئيس الوزراء السويدي استيفان لوفان، اليوم الأحد، محافظة قزوين (شمال غرب) لتفقد وحدة صناعية تم تدشينها بإستثمار مشترك بين ايران والسويد .

وتفقد رئيس الوزراء السويدي، خلال زيارته محافظة قزوين، منطقة كاسبين الصناعية وشركة (ماموت) لإنتاج مركبات النقل الثقيل ووحدة تجميع شاحنات (سكانيا) السويدية. كما شارك لوفان على هامش تفقده هذه الوحدة الصناعية، في مراسم إزاحة الستار عن منتجات شركة (ماموت) الجديدة . وتقوم شركة (ماموت) بإنتاج 5 آلاف شاحنة سنوياً.

ووصل رئيس الوزراء السويدي يوم السبت على رأس وفد رفيع المستوى الى ايران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الايرانيين وتنمية العلاقات الثنائية.