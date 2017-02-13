الوفاق/خاص/أسعد أنصاري- سجل برسبوليس هدفا في بداية المباراة ليسلم زمامها الى استقلال بعد ذلك، الذي قلب الطاولة وسجل ثلاثة اهداف جميلة تضع الفريق الاحمر في دهشة لا يفوق منها الا على صوت صافرة الحكم معلمناً انتهاء الشوط الاول.

فقد سجل لبرسبوليس الهدف الاول في المباراة سروش رفيعي في الدقيقة 5 عن طريق تمريرة رائعة من محسن مسلمان.

وأحرز للفريق الازرق كل من فرشيد اسماعيلي في الدقيقة 18 وعلي قرباني في الدقيقة 20 والهدف الثالث عن طريق كاوه رضائي في الدقيقة 44.

ولم يشهد الشوط الثاني لقطات مهمة تذكر الا في وقتها الضائع، حيث اشتبك اللاعبان الدوليان حارس مرمى استقلال سيد مهدي رحمتي مع قلب دفاع المنتخب الوطني وبرسبوليس سيد جلال حسيني في مشهد مؤسف للرياضة ككل.

ومن رمية جانبية من الجهة اليمنى تلقاها سيد جلال حسيني ليضعها برأسه في المرمى مسجلاً الهدف الثاني لبرسبوليس، وفي هذه اللحظة اشتبك رحمتي مرة ثانية مع سيد جلال حسيني ليشهر حكم المباراة الدولي علي رضا فغاني البطاقة الصفراء الثانية ويطرد حارس مرمى استقلال من المباراة.

ولم تمض سوى ثواني بعد تسجيل برسبوليس هذفه الثاني ليصفر الحكم معلناً نهاية المباراة بفوز استقلال 3 -2، وذلك بعد خمس سنوات لم يفز بها الازرق على الاحمر.

ومن الجدير بالذكر انه قبل المباراة تم تكريم الحكم الدولي المستقيل محسن تركي في استعراض جميل أمام المتفرجين.

هذا وبقى تسلسل الفرق كما هو بعد هذه المباراة غير ان الفارق اصبح اقل بين استقلال والفريقين المتقدمين تراكتور سازي وبرسبوليس.