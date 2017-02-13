سيلتقي وزير خارجية لوكسامبورغ غدا الاثنين، ممثل قائد الثورة الاسلامية أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

وسيستعرض وزير خارجية لوكسامبورغ جان اسلبورن مع علي شمخاني، العديد من الملفات بما فيها دعم مستوى التعاون بين البلدين في اجواء مابعد خطة العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) وتطوير العلاقات الاقتصادية وكذلك أهم القضايا الاقليمية والدولية والتطورات في الشرق الاوسط.

قيام الدول المستقلة بدور بناء في مسار مواجهة التنظيمات الارهابية والتعاون المشترك لحفظ الأمن العالمي من المحاور المشاورات بين ايران والدول الاوروبية.

وزار وزير خارجية لوكاسمبورغ ايران في يونيو 2015 وقبل التوقيع على خطة العمل المشترك الشاملة والتقى كبار المسؤولين الايرانيين.