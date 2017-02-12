لم يتوقع طالب الهندسة المدنية بجامعة بوليتكنك فلسطين مهند الرجبي، أن تساهم محاضرة لا منهجية لقسم الأنشطة في الجامعة بتغيير مسار حياته وإلى الأبد، وجعله من الأوائل الذين سجلوا أسماءهم بماء الذهب لدى موقع اليوتيوب العالمي، بعدما أصبح أول فلسطيني يؤسس قناة فيها أكثر من مليون وربع المليون متابع من مختلف الجنسيات في العالم.

قصة الشاب الرجبي بدأت عام 2013، بعدما مكنه تفوقه بالثانوية العامة من ولوج الجامعة، وفيها استمع لندوة كان موضوعها يتلخص حول كيفية استخدام تقنيات الانترنت لتأمين الدخل للطلبة الجامعيين في أوقات الفراغ، وبعد المحاضرة أنهك نفسه في البحث أكثر بمجال وسائل التواصل، ومن ضمنها اليوتيوب الذي وجد فيه مجالاً جيداً للعمل وبدأ بتأسيس قناته فكانت البداية.

يقول: (موقع اليوتيوب وبعد تأسيس أي قناة وامتلاك متابعين، تقوم إدارته بتقدير مؤسسي هذه القنوات ومنحهم الدروع، حصلت من الموقع على الدرع الفضي بعد وصول عدد المتابعين في قناتي للمائة ألف، وخلال عام ونصف بلغ عدد متابعي قناتي للمليون متابع، وحصلت على الدرع الذهبي، ثم طلبت مني إدارة اليوتيوب إرسال معلوماتي وعنواني البريدي لإرسال الدرع، وصوله تأخر لشهرين واضطررت لكتابة عنواني باسم دولة الاحتلال وهذا ما أخّر وصوله).

وبين أن شعوره لا يوصف بعد وصوله للمليون متابع وحصوله على الدرع، فالموضوع بمثابة انجاز وتقدير مهم لذاته، بعدما تمكن من الوصول لمليون شخص من خلال موضوعات مختلفة.

(كيف تكشف الكاذب، وصلاة الحيوانات، وأشهر المهن الغريبة في العالم، واستيقاظ رجل من المشرحة بعد يوم من وفاته، وأمور يكرهها جميع البشر، وكائنات حياتها أقصر مما تتخيل)، جميعها أسماء لمقاطع فيديو أعدها الرجبي بنفسه وحملها على قناته.

ويتحدث مهند عن طبيعة قناته، فهي ثقافية معرفية في المقام الأول وتحتوي أيضا على مواد ترفيهية، كالاختبارات الخاصة بتحليل الشخصية والألغاز، ويبدأ عمله بتحضير الأفكار والمواضيع والبحث عن المعلومات ومن ثم ترجمتها من خلاله أو الاستعانة بمترجمين متخصصين، بعد ذلك يرسل الصوت لتسجيله من قبل معلق الصوت في قناته، ثم يقوم بعمل مونتاج للمادة وتحميلها على القناة ليكون متاحا للمشاهدة من قبل المتابعين.

ويعتبر اليوتيوب مصدر دخل جيد جدا للأشخاص الذين يعملون بالاتجاه الصحيح والذين يقومون ببناء محتوى مميز، لافتا إلى أن فضاء اليوتيوب ليس بسيطا كما يعتقد البعض، كونه يحتاج للصبر والتعب بإنتاج مواد جيدة وبكميات كبيرة.

يمتلك مهند على قناته 541 مقطع فيديو صنعها بنفسه، مدة كل واحد منها بشكل عام أقل من عشر دقائق بإستثناء بعض الفيديوهات التي تتجاوز ذلك بقليل، مبينا أن عدد الفيديوهات حسب وصفه ساعد بانتشار القناة لان موقع اليوتيوب يمتلك خاصية اقتراح الفيديوهات للجمهور من أجل مشاهدتها، ومشاهدة الفيديوهات تتناسب تناسباً طردياً مع ظهور أكثر للإعلانات، وهذا يعني نسبة أرباح أكثر.

ويضيف: (القناة ساهمت بتغيير كثير من الأمور في حياتي، وأصبحت عملاً بالنسبة لي، وأنا اعتبرها من أصعب المهن، والعمل بالمهن الصعبة يحتاج لتحفيز مناسب ليستمر الشخص بالعمل والمتابعة، أحصل على أرباح ممتازة، ومتوسط ما احصل عليه بشكل شهري يتجاوز 1500 دولار، أمتلك حالياً سيارة حصلت عليها من عملي، وأفكر بإطلاق مشروعي الخاص خلال الفترة القادمة، ولا اتردد بتقديم المساعدة لأسرتي).

مهند قدّم شكره لعائلته التي دعمته وحفزته على الدوام للإستمرار بالعمل، مبيناً أنه سيستمر في العمل بالقناة بذات الطريقة، وأن لديه أفكاراً للدخول بمجالات أخرى، كفتح مواقع جديدة على الإنترنت، وتطبيقات (أندرويد).