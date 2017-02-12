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رقم الخبر: 187165 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 15:03 الاقسام: منوعات  
(قطارات الأنفاق) تخرج ماضي لندن السحيق للنور

(قطارات الأنفاق) تخرج ماضي لندن السحيق للنور

فتح معرض جديد أبوابه في لندن، ليشاهد زواره قطعا أثرية عثر عليها تحت العاصمة البريطانية أثناء أعمال الحفر لخط جديد لقطارات الأنفاق تحت اسم (مشروع كروس ريل).

وتتنوع الآثار بين أدوات أساسية مصنوعة من الغرانيت يبلغ عمرها ثمانية آلاف عام، وقطع نقدية تعود للعصر الروماني وأوعية حفظ للمربى تعود للعهد الفيكتوري.

والمعرض المقام في متحف (لندن دوكلاندز)، يضم أيضا هياكل عظمية لضحايا الطاعون العظيم الذي ضرب المدينة عام 1665.

وساعدت أسنان تلك الهياكل العلماء في تحديد نوع البكتيريا التي سببت المرض الفتاك من خلال اختبارات الحمض النووي (دي.إن.إيه). ويستمر المعرض حتى الثالث من سبتمبر.

ومشروع (كروس ريل) الجديد في لندن سيربط شرقها بغربها، وهو تحت الإنشاء منذ عام 2012، لكن أعمال التنقيب التي يقوم بها علماء الآثار بدأت قبل أعمال حفر الأنفاق في 2009.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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