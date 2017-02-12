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رقم الخبر: 187161 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 14:58 الاقسام: منوعات  
أغلى حبة فراولة!

أغلى حبة فراولة!

في إحدى الأسواق في هونغ كونغ، تباع ما يعتقد أنها أغلى حبة فراولة في العالم. ويقدّر ثمنها بـ168 دولاراً محلياً، ما يعادل 21.60 دولاراً أميركياً. وتباع الحبة داخل صندوق يدعى Kotoka Strawberry Gift Box في محل مخصص للطبقة البرجوازية في المدينة الغنية.

وتأتي الحبة الثمينة محمية بعناية في علبة خاصة مع قش اصطناعي، أشبه بذاك الموجود في سلة عيد الفصح، مع كيس حافظ، لحمايتها من الكدمات أثناء النقل، ومنعاً للتسرب.

وزرعت النبتة ونمت في مدينة نارا اليابانية، وهي ثمرة نادرة تتمتع بمستوى معتدل من الحموضة والحلاوة، مع حموضة متوازنة تقابلها كمية مناسبة من الفركتوز. كتلتها غنية بالعصير، لكنها ليست لينة كثيراً.

وعاد الموقع ليذكر بغلاء الفاكهة، خصوصاً مع إمكانية شراء الكثير من الفراولة، بمذاق مشابه وسعر أفضل.

وليست هذه الفراولة هي الأغلى بين الفواكه، إذ تصدّر اليابان الكثير من الثمار بالغة الكلفة. بينها البطيخ المربع الذي لا ينزل سعره عن 800 دولار، وفاكهة (بيضة الشمس) التي يصل سعر زوج منها إلى 3000 دولار أميركي.

بعض الفواكه اليابانية تتخطى أسعارها الأرقام القياسية، منها بطيخ يوباري الذي لا يقل سعره عن 3000 دولار أميركي، وبطيخ دينسوكي الذي يتخطى سعره 6100 دولار للبطيخة الواحدة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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