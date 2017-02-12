إذا ما ذهبت في زيارة إلى الصين فإنك قد تقع في فخ النسخ المقلّدة، والأمر هنا لا يتوقف على السلع بل يمتد أيضاً إلى التاريخ.

ووفق ما أوردت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، فقد تمكن الصينيون من صناعة نسخ متطابقة لتماثيل جيش تراكوتا أو جيش الطين الذي يعد أقدم جيش في تاريخ البلاد.

وتوجد النسخ المقلّدة في مقاطعة آنهوي التي تبعد 1100 كلم عن الموقع الأصلي لتماثيل الجنود الحقيقية في مدينة زيان.

ومعروف أن الصين تحتضن نسخاً مقلّدة لمعالم شهيرة في العالم مثل، الأهرامات المصرية والبيت الأبيض وقوس النصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن سياحاً وقعوا مراراً في فخ النسخ المزورة أثناء زيارة الصين، فبعضهم ظن أنه يقف فوق سور الصين العظيم لكن ذلك كان مجرد وهم.

ويوجد في المقاطعة آنهوي ثلاث حفر كبيرة تحتوي على تماثيل طبق الأصل لجنود جيش الطين، ووفق دليل سياحي في المنطقة فإن حجم النسخ المزورة يطابق تلك الحقيقية في زيان.

ويتطلب مشاهدة هذه النسخ تذكرة ثمنها 17 دولاراً ، بينما يتطلب زيارة الموقع الحقيقي للتماثيل تذكرة ثمنها 20 دولاراً.