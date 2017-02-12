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رقم الخبر: 187159 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 14:55 الاقسام: منوعات  
مجموعة (أليس في بلاد العجائب) بـ70 ألف إسترليني

مجموعة (أليس في بلاد العجائب) بـ70 ألف إسترليني

بيعت واحدة من أكبر المجموعات التذكارية في العالم المرتبطة بقصة (أليس في بلاد العجائب)، تضم أكثر من 3000 قطعة في أحد مزادات دار أوكسفورد، بقيمة 70 ألف جنيه إسترليني (88 ألف دولار).

وكانت المجموعة المرتبطة برواية لويس كارول -المعروف أيضا باسم شارل لوتويدج دوغسون- ملكا لتاجر الكتب والمطبوعات الثمينة القديمة الراحل توماس شوستر وزوجته غريتا.

وجمع الزوجان هذه المجموعة على مدى ربع قرن من خلال شرائها من مزادات ومعارض كتب وتجار متخصصين.

ومن بين المقتنيات التي بيعت، الأربعاء، طبعة أولى من (مغامرات أليس في بلاد العجائب) نشرتها دار ماكميلان عام 1866 ومجموعات طوابع وتماثيل صغيرة لشخصيات الرواية وحامل تقويم نادر يعود لعشرينيات القرن الماضي لشخصية صانع القبعات المجنون (ذا مادهاتر) في الرواية.

وقالت غريتا: (ما جذبني أنا وزوجي لأعمال تشارلز دوغسون السحر الخالص للقصص والذكاء غير المعتاد بين سطورها).

وتحتفي أوكسفورد برواية (أليس في بلاد العجائب) في (يوم أليس) في الأول من يوليو.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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