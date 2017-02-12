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رقم الخبر: 187156 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 14:55 الاقسام: محليات  
لافروف يؤكد على دور إيران وحزب الله الايجابي ضد الإرهاب بسوريا

لافروف يؤكد على دور إيران وحزب الله الايجابي ضد الإرهاب بسوريا

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، منع إيران من المشاركة في الحرب ضد الإرهاب "غير براغماتي"، داعيا إلى الاعتراف بأن حزب الله المدعوم من إيران هو أيضا يحارب تنظيم "داعش".

وأوضح لافروف، في مقابلة مع قناة "إن تي في" الروسية، بثت اليوم الأحد 12 فبراير/شباط، أن "استثناء إيران من المشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب، لا أساس له"، مضيفا أنه إذا كانت هناك شكوك بخصوص إيران أو أي دولة أخرى في دعمها للإرهاب، "دعونا ننظر فيها".

وقال وزير الخارجية الروسي إن منع إيران من المشاركة في محاربة الإرهاب أمر غير براغماتي، مشيرا إلى أن "الأمريكيين معرفون ببراغماتيتهم".

كذلك دعا لافروف إلى الاعتراف بأن "حزب الله" المدعوم من إيران هو أيضا يشارك في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال: "نعم، الآن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران لا تسير على ما يرام"، مشيرا إلى أنها ازدادت سوءا أكثر مما كانت عليه الأوضاع في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وأشار لافروف إلى أن ترامب يتعامل مع الاتفاق النووي مع إيران بحساسية.

وأوضح أنه إذا كانت أولوية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي محاربة الإرهاب، فإن "من الضروري الاعتراف بأن الجيش السوري هو من يحارب الإرهاب بالدرجة الأولى بمساندة القوات الجوية الروسية، وكذلك فصائل أخرى تدعمها إيران، بما فيها "حزب الله"، ولذلك سيكون من الضروري تحديد الأولويات".

وحول مخاوف إسرائيل من حصول حزب الله اللبناني على أسلحة روسية من سوريا، قال  وزير الخارجية الروسي إن روسيا تريد أن تحصل من إسرائيل على دليل حول مزاعمها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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