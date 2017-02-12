توجه الأمين العام لحزب الاتحاد الاسلامي الكوردستاني العراقي صلاح الدين بهاء الدين، اليوم الأحد الى طهران على رأس وفد لبحث آخر المستجدات في العراق.

وأعلن مسؤولي الحزب الكوردستاني العراقي، ان زيارة الأمين العام للحزب تأتي تلبية لدعوة رسمية من ايران.

وقال رئيس المجلس السياسي والوطني لحزب الاتحاد الاسلامي الكوردستاني العراقي 'هادي علي' في تصريح حول الزيارة: ان وفدا رفيعا من الاتحاد الاسلامي الكوردستاني العراقي سيرافق الأمين العام للحزب في زيارته الى ايران.

عبدالكريم احمد أحد الاعضاء الآخرين الناشطين في الحزب الاسلامي الكوردستاني العراقي، صرح لقناة رووداو الخبرية بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تتميز بمكانة مهمة في التطورات الاقليمية بمافيها العراق، وهذه الزيارة تأتي في اطار تبادل وجهات النظر مع المسؤولين الايرانيين.