أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي والنائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي، ان المقاومة الاسلامية جميعها هدفها واحد وتضحياتها واحدة وعدوها واحد وستتصدى لكل من يحاول المس بهذا التكاتف وهذه الوحدة والعزيمة والاصرار على مقاتلة الارهاب او داعش .

وقال: نحن 'في المقاومة الاسلامية جميعا هدفنا واحد وتضحياتنا واحدة وعدونا واحد وسنتصدى لكل من يحاول المس بهذا التكاتف وهذه الوحدة والعزيمة والاصرار على مقاتلة الارهاب وداعش' .

وأضاف الزاملي: انه 'قبل ترامب حاول الكثير ضرب خط المقاومة الاسلامية، والقضية لم تختصر على ترامب وإنما هي قضية دول وقضية مخططات، الا انه لا ترامب ولا غيره يستطيعون التأثير على المقاومة الاسلامية' .

وأشار مسؤول لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي والنائب عن كتلة الاحرار: نحن 'ككتلة احرار (التيار الصدري) لا يستطيع ترامب ان يؤثر على وضعنا وخطنا ومقاومتنا وسنقف بوجه كل من يريد ان يؤثر على مجرى القتال ضد داعش او يدافع عن سياسة داعش، في الوحدة والتكاتف سنحبط كل مخططات الاعداء، لحد الآن هم لم يقدموا على عمل فعلي، لكن اذا ما حدث ذلك فسيكون لكل حادث حديث' .

ولفت الزاملي الى ان 'هناك اختلافات بسيطة عندنا في البيت الشيعي وهذه الاختلافات اليوم تحتاج لمن يرعى الجميع ولوجود قائد يجمع ويوحد الجميع، الا انه رغم وجود هذه الاختلافات اليوم فنحن لا نخشى على وحدة البيت الشيعي منها' .

وأكد: 'قد تصدر بعض الاختلافات والتصريحات من البعض لكن بالمجمل العام نحن لا نختلف والدليل انه كان لدى المقاومة اختلافات في الرؤى قبل مجيئ داعش، لكن عندما جاء داعش توحدت جميع فصائل المقاومة وقاتلت جنبا الى جنب وحررت آمرلي وسامراء وجرف النصر وصلاح الدين والانبار واليوم تحرر الموصل، وضمن هذا قد نختلف في الموقف السياسي بما يتعلق بالإنتخابات وكثرة التصريحات لكننا متوحدون كمقاومة فيما يتعلق بالقضايا المصيرية التي تتعلق بشعبنا وأمن وطننا'.