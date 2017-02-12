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رقم الخبر: 187152 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 14:49 الاقسام: عربيات  
هجوم واسع للارهابيين على غرب مدينة درعا بجنوب سوريا

هجوم واسع للارهابيين على غرب مدينة درعا بجنوب سوريا

بدأ الارهابيون اليوم الاحد، بشن هجوم واسع لاحتلال حي المنشية غرب مدينة درعا بجنوب سوريا.

وشارك في العملية عشرات الارهابيين المنتشرين في جنوب درعا والتي بدأت تحت شعار  "الموت و لا المذلة" بهدف الاستيلاء على حي المنشية الواقع غرب مدينة درعا في الجنوب السوري.

وانطلق الارهابيون في هجماتهم من حي "درعا البلد" في جنوب المنشية ومن المزارع غربي البلدة وتدور اشتباكات شديدة حاليا باستخدام مختلف انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة فيما تتمتع وحدات الجيش السوري المنتشرة في المنطقة بجهوزية كاملة في الدفاع عن المنطقة وكذلك تسعى في ايقاف تقدم المسلحين خلال المواجهة على محاور خطوط الدفاع الاولى.
وتضم مجموعة "قوات الجنوب" الارهابية المشاركة في الهجوم مجموعات الوية العمري، فرقة الحسم، لواء الكرمة، فرقة الحق، فرقة 18 آذار، فرقة احرار نوي، فرقة صلاح الدين و فرقة 46 للمشاة والتي تنتشر في هذه المناطق والتي تحظى بتمويل سعودي ودعم عسكري استشاري غربي من اميركا وبريطانيا اضافة الى ضباط اردنيين يقومون بتدريب الارهابيين في داخل الاردن وفي المناطق الحدودية مع سوريا.
وشهدت مناطق جنوب سوريا نشاطات ارهابية حيث ازدادت حركة تنقل قادة التنظيمات الارهابية خلال الايام الاخيرة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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