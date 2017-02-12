قالت نتائج دراسة جديدة إن مرضى الربو يمكنهم تخفيف الأعراض ومعدل النوبات من خلال استهلاك زيت السمك. وتساعد أحماض أوميغا3 الدهنية الموجودة في حبوب زيت السمك على تخفيف التهابات الجسم، وتقليل إنتاج أجسام مضادة في الجسم تُعرف باسم IGE وتُسبب حساسية الربو.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة روشستر بنيويورك تتحول أحماض أوميغا3 الدهنية داخل الجسم إلى مواد تساعد على تخفيف الالتهابات دون إثارة جهاز المناعة.

واعتمدت أبحاث الدراسة التي نُشرت في دورية «JCI» العلمية على عينات من 17 مريضاً بالربو، تم عزل خلايا مناعية من كل منهم في المعمل، وحقنها بأحماض أوميغا3، وتبين نجاح ذلك في تقليل إنتاج الخلايا للأجسام المضادة IGE التي تثير حساسية الربو.

لكن نبّهت نتائج الدراسة إلى ضرورة البحث عن حبوب ذات جودة عالية من زيت السمك، لأن بعض المنتجات المتوفرة في الأسواق لا تحتوي على أحماض أوميجا3 دون مكونات أخرى تعيق فوائدها، وحثّت النتائج على تبضّع الأنواع الصافية ذات الجودة العالية من زيت السمك لعلاج الربو، والتي تُعرف باسم 17-HDHA.