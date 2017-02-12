افتتح أمس مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته رقم 67 لعام 2017 أو ما يعرف بـ «برلينالي» بمشاركة 18 فيلما تتنافس على جائزة «الدب الذهبي» لأفضل فيلم.

ويعتبر مهرجان برلين ثالث أهم مهرجان سينمائي على مستوى العالم بعد مهرجاني كان وفينيسيا، كما يعتبر واحدا من مهرجانات الأفلام الأكثر تناولا للقضايا السياسية في العالم، ويزخر برنامجه لهذا العام بأفلام تتناول موضوعات كحقوق الأقليات والمهاجرين، وتغير المناخ، والفشل الواضح للحركات السياسية الرائدة في العالم.

ومن بين أعضاء لجنة التحكيم أيضا، الممثلة الأمريكية ماجي جيلينهال، التي قالت خلال المؤتمر الصحفي، إن العديد من الأمريكيين يستعدون للاحتجاج على الرئيس الجديد ترامب. وأضافت «إنه توقيت بديع لأن يكون المرء أمريكيا في مهرجان دولي.. أشعر وكأنني أريد أن يعرف العالم أن هناك الكثير والكثير من الناس في بلدي على استعداد للمقاومة».

لكن رئيس لجنة تحكيم المهرجان، المخرج الهولندي المخضرم بول فرهوفن، قال خلال المؤتمر الصحفي إنه يأمل أن تحكم لجنة التحكيم على الأفلام من جودتها وليس من رسالتها السياسية.

وقد افتتحت السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته رقم 67 لعام 2017 ،حيث بدأ توافد نجوم السينما من مختلف دول العالم على الريد كاربت.