وستقام مراسم افتتاح المهرجان في الـ19 من فبراير في العاصمة التركية أنقرة.

وسيقام المهرجان في الفترة مابين الـ19 حتى الـ21 من فبراير الجاري وتتنافس في قسمه الرئيسي كل من الأفلام الايرانية التالية: «أين حذائي» (كفش هايم كو) للمخرج كيومرث بور احمد و«مرحبا مومباي» (سلام بمبئي) للمخرج قربان محمدبور و«لن نعتاد» (عادت نمي كنيم) للمخرج ابراهيم ابراهيميان و«موت السمكة» (مرك ماهي) للمخرج روح الله حجازي و«الولادة» (دنيا آمدن) للمخرج محسن عبدالوهاب و«السمك» (ماهي) داوود خيام و«لانتوري» للمخرج رضا درميشيان و«سكرية جهاز العروس» (قندون جهيزية) للمخرج علي ملاقلي بور و«المكياج الصارخ» (آرايش غليظ) للمخرج حميد نعمت الله و«الخلود» (جاودانكي) للمخرج مهدي فردقادري.