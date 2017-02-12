أعلن السفير الايراني في موسكو عن زيارة ثلاث مسؤولين روس الى ايران في غضون الأسابيع القادمة لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين.

وكتب السفير الايراني في روسيا مهدي سنائي اليوم الاحد على صفحته الشخصية على موقع التليغرام، ان وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك سيزور طهران قريبا ليبحث مع نظيره الايراني بيجن زنكنه وباقي المسؤولين الايرانيين، فرص تعزيز العلاقات الثنائية.

كما لفت السفير سنائي الى زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري راغوزين لطهران على رأس وفد خلال الايام القادمة للقاء مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري ووزير الدفاع حسين دهقان لبحث التعاون بين البلدين في المجالات التقنية والدفاعية.

كما سيزور ايغور شوفالوف النائب الاول لرئيس الوزراء الروسي طهران، أواخر الشهر الحالي ليبحث مع المسؤولين الايرانيين حول آليات تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وكذلك تعزيز التعاون بين ايران واتحاد اوراسيا الاقتصادي.

كما اشار السفير الايراني في موسكو الى زيارة وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الاوروآسيوي رونيكا نيكيشينا لطهران.

وستقام نهاية الشهر الحالي مراسم وضع حجر الاساس لإنشاء اربع محطات حرارية جديدة في ايران.

هذه المحطات سيجري بنائها بكلفة أكثر من مليار دولار في ميناء بندرعباس (جنوب ايران) لتوليد الكهرباء بطاقة 1400 ميغاواط وذلك في اطار اتفاق الرئيسين الايراني والروسي .

وسيعقد الملتقى التجاري الكبير بين ايران وروسيا من 20 الى 22 فبراير الحالي في طهران بحضور مندوبي القطاع الخاص من البلدين العاملين في المجالات التجارية والاقتصادية.