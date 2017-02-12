ويتنافس الفيلم مع 30 فيلما في القسم التنافسي لمهرجان «Silk Road» الذي سيقام بنسخته الخامسة في الـ8 حتى الـ12 من مارس المقبل في العاصمة الايرلندية دوبلن.

وانطلقت فعاليات «LCFF» في الـ10 من فبراير الجاري وتستمر لغاية اليوم 13 فبراير في مدينة برشلونة الاسبانية ويتنافس فيه 38 فيلما من 25 دولة.

وفيلم «الاعتراض مرفوض» تم انتاجه خلال ثلاث سنوات، وقام بمونتاجه الفنان بهمن كيارستمي، ويصور قصة حياة خمسة مهاجرين افغان يعملون في جمع الكرات بملاعب التنس في طهران ويتعلمون هذه الرياضة منذ الصغر ويشاركون في المسابقات العامة التي تقام في ايام العطل لاثبات جدارتهم في هذا المجال.