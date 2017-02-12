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رقم الخبر: 187147 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 14:47 الاقسام: ثقافة وفن  
«الاعتراض مرفوض» يشارك بمهرجانين دوليين

«الاعتراض مرفوض» يشارك بمهرجانين دوليين

تأهل الفيلم الوثائقي الايراني «الاعتراض مرفوض» (اعتراض وارد نيست) للمخرجين محمدرضا جورابجيان وفرناز جورابجيان للمشاركة في مهرجاني «Silk Road» بإيرلندا و«LCFF» بإسبنايا.

ويتنافس الفيلم مع 30 فيلما في القسم التنافسي لمهرجان «Silk Road» الذي سيقام بنسخته الخامسة في الـ8 حتى الـ12 من مارس المقبل في العاصمة الايرلندية دوبلن.

 وانطلقت فعاليات «LCFF» في الـ10 من فبراير الجاري وتستمر لغاية اليوم 13 فبراير في مدينة برشلونة الاسبانية ويتنافس فيه 38 فيلما من 25 دولة.

وفيلم «الاعتراض مرفوض» تم انتاجه خلال ثلاث سنوات، وقام بمونتاجه الفنان بهمن كيارستمي، ويصور قصة حياة خمسة مهاجرين افغان يعملون في جمع الكرات بملاعب التنس في طهران ويتعلمون هذه الرياضة منذ الصغر ويشاركون في المسابقات العامة التي تقام في ايام العطل لاثبات جدارتهم في هذا المجال.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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