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رقم الخبر: 187146 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 14:47 الاقسام: اجتماعيات  
لتحقيق حلم الرشاقة .. استبدل الأرز الأبيض بالبني

لتحقيق حلم الرشاقة .. استبدل الأرز الأبيض بالبني

توصل باحثون أمريكيون إلى أن مبادلة الأرز الأبيض بمثيله البني يعمل على تسريع فقدان الوزن، ليماثل تأثيره ما يعادل المشي السريع لمدة 30 دقيقة .. مؤكدين إمكانية إجراء تغيير يومي صغير ليشمل إضافة المزيد من الألياف الطبيعية، وهو ما يسهم في خفض نحو 100 سعر حراري يوميا.

فقد اعتمد الباحثون في جامعة «ماساتشوستس» الأمريكية، في أبحاثهم على مجموعتين من الأشخاص تم تقديم لهم وجبات مماثلة من ناحية الطاقة الكلية، الدهون، وعدد الخضراوات والفاكهة وحصص البروتين .. وكان الفرق الوحيد هو في مصدر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، القمح الكامل .. في حين، تناول أفراد المجموعة الثانية الأرز الأبيض والدقيق والسكر الأبيض المكرر.

وجد الباحثون أن النظام الغذائي الغني بالحبوب الكاملة أدى إلى تسريع آلية الأيض وفقدان الوزن وحرق المزيد من السعرات الحرارية، كما ساهم في امتصاص الجهاز الهضمي لسعرات حرارية أقل .. وفضلا عن هذه الفوائد، لوحظ إنتاج الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا غني بالحبوب الكاملة في إنتاج خلايا «تي» التي تتعامل مع العدوى وتعمل على مكافحتها، جنبا إلى جنب مضاعفة أعداد البكتيريا النافعة في الأمعاء.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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