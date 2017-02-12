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رقم الخبر: 187145 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 14:46 الاقسام: اجتماعيات  
الرجال يتبعون طريقتين خاطئتين في غسل الوجه

الرجال يتبعون طريقتين خاطئتين في غسل الوجه

يعتبر إهمال معظم الرجال حول العالم لبشرتهم لغزا محيرا نجهله جميعنا، فعلى الرغم من تحديقهم في المرآة كل يوم إلا أنهم يجهلون طرق العناية بالبشرة.

ويستخدم الكثير من الرجال الصابون العادي أو سائل الاستحمام عند غسل الوجه، حيث يعتقدون أن هذه الطريقة جيدة وكافية، كما يرتكبون خطأين شائعين أيضا عند تنظيف الوجه.

ويقول الدكتور، تيرينس كيناي، طبيب الأمراض الجلدية: لا يدرك الرجال عموما كيفية استخدام منتجات العناية بالبشرة.وأوضح الدكتور كيناي، أن الرجال يتبعون طريقتين خاطئتين في غسل الوجه: الأولى، الإفراط في غسل الوجه، مما يسبب تهيج البشرة وجفافها لاحقا.

وأما الطريقة الثانية فتتمثل في استخدام أنواع رخيصة من الصابون غير مناسبة لبشرة الوجه، مما يؤدي إلى تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية التي يحتاجها الجلد ليبدو صحيا.

وينصح الدكتور كيناي الرجال باستخدام الصابون والمنظفات المخصصة للوجه، كما يفضل احتواء هذه المنتجات على مرطب مناسب، بما في ذلك زبدة الشيا وفيتامين E، ما يضمن نظافة البشرة وحفاظها على توازن محتوى الدهون التي تحتاجها.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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