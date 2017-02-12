اعتبر السفير الايراني في بوخارست حميد معير اقامة اسبوع الفيلم الايراني في رومانيا لمناسبة الذكری الـ 38 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، رمزا للصداقة بين الشعبين الايراني والروماني.

وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح التي جرت في سينما «1 فبراير» قال السفير معير، ان اقامة اسبوع الفيلم الايراني كرمز للصداقة والمحبة بين الشعبين، من شانه ان يزيد المعرفة والتعاطي بين فناني البلدين والتعاون وتبادل الافكار بين الشعبين.

واشار السفير الايراني الی ان السينما الايرانية بعد انتصار الثورة الاسلامية اكتسبت هوية خاصة لها واصبحت مدرسة بذاتها بما تحمله من مضامين معنوية وانسانية واخلاقية رفيعة واضاف، هنالك الان اكثر من 30 فيلما ايرانيا مشاركا في المهرجانات الدولية المرموقة ومنها؛ كان والاوسكار وبرلين ونانت ولوكارنو ومونتريال وطوكيو ولندن وغولدن غلوب وستلايت وشيكاغو وكرالا.

واعتبر اقبال الجمهور السينمائي الروماني علی الافلام الايرانية بانه يعود الی تقارب الجذور الثقافية بين الشعبين وقال، هنالك بين ايران ورومانيا تقاربا كبيرا من ناحية الجذور الثقافية وان السينما بصفتها ذات لغة شاملة يمكنها ان تساعد في نقل وتعزيز هذه المشتركات والاواصر المعنوية والثقافية.

يذكر انه يتم خلال اسبوع الفيلم الايراني في بوخارست عرض الافلام التالية وهي: «شهيندخت، برويز واخرون» للمخرج بهروز افخمي، «القديسة مريم (س)» للمخرج شهريار بحراني، «طريق الحرير البحري» للمخرج محمد بزرك نيا، «سطر من الحقيقة» للمخرج علي وزيريان، «احدهم يريد التحدث اليك» للمخرج منوجهر هادي.