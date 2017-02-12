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رقم الخبر: 187143 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 14:46 الاقسام: ثقافة وفن  
ترجمة كتاب «بيروت 75» للكاتبة السورية غادة السمان الى الفارسية

ترجمة كتاب «بيروت 75» للكاتبة السورية غادة السمان الى الفارسية

صدرت الترجمة الفارسية لكتاب «بيروت 75» للكاتبة والاديبة السورية غادة السمان لدى دار «ماهي» للنشر في ايران. وترجمت الكتاب الى الفارسية سمية اقاجاني.

وتعرف غادة السمان في ايران اكثر باشعارها، لكن رواياتها وقصصها القصيرة في العالم العربي ذائعة الصيت بشكل اكبر. ورواية «بيروت 75» هي اول رواية لغادة السمان واحد ابرز الاعمال الادبية العربية، وترسم صورة عن بيروت عشية الحرب الداخلية التي عصفت بها.

ورواية «بيروت 75» تسلط الضوء على لبنان والاحداث الداخلية التي مر بها. وقد استطاعت هذه الرواية ان تعكس الحرب الاهلية التي شهدها لبنان والتعصبات العرقية والقبلية، وعدم اهتمام وانعدام المسؤولية لدى الطبقة المخملية ازاء حياة الفقراء وما يمرون به من مشاكل  والكثير من القضايا الاخرى. وهذه الرواية تحكي قصة عدة شبان، لكل منهم قدرا مختلفا. وتسعى الكاتبة لرسم الوضع الاجتماعي ابان وقوع احداث القصة. ويرى بعض الخبراء، بان الرواية تضم شخوصا يلعبون دورا رئيسيا كابطال. ان ابطال القصة هم في الحقيقة اقنعة تروي الكاتبة من خلفها قصتها.

ويعتبر الكثير من الخبراء العرب بان هذه الرواية كانت تتنبأ اندلاع الحرب الاهلية في لبنان. وتحدثت غادة السمان في عدة مواقع من الرواية عن سفك الدماء في بيروت في المستقبل القريب.

وقد ولدت غادة السمان عام 1942 في دمشق وأصدرت مجموعتها القصصية الأولى «عيناك قدري» في العام 1962. ولها بعض الروايات الاخرى التي ترجمت الى الفارسية وصدرت في ايران.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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