نجح الباحثون في جامعة طهران في إنتاج «أقنعة التنفس FPP3 » باستخدام المواد النانویة والکربون النشط وهي قادرة علی إستقطاب أکثر من 99 % من الغبار والغازات الملوثة.

وقال الباحث «محمد مهدي شیرمحمدي» ان الأقنعة تتکون من 6 طبقات من المواد المختلفة مضیفا أن إستقطاب الغازات الکیماویة المختلفة نظیر ثاني اوکسید الکربون (co2) وأحادي أوکسید الکربون(CO) بفاعلیة 99 % من سمات المنتج الأخری.

وتابع أن المرشحات المستخدمة في الأقنعة تتمیز بقابلیة إستقطاب الملوثات والغازات السامة وهي تستخدم أیضا في إنتاج المبردات المنزلیة والصناعة وقمرة السیارات وفي الصناعة ونظرا للملوثات الحادة یمکن إستخدامها في صناعات الاسمنت والصلب والبتروکیماویات. وأوضح أن هذه الأقنعة تستخدم 7 آلاف قطعة یومیا وبدأت صادراتها إلی الدول المطلة علی الخلیج الفارسي والعراق.