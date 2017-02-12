  • الأحد ١٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187140 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 14:44 الاقسام: ثقافة وفن  
فنانون ايرانيون يحيكون سجادة منقوش عليها صور مندوبي ايران ودول 5+1
دعما لخطة العمل المشترك (الاتفاق النووي)

فنانون ايرانيون يحيكون سجادة منقوش عليها صور مندوبي ايران ودول 5+1

قام 5 فنانين ايرانيون من محافظة كردستان (شمال غرب) بحياكة سجادة من الحرير منقوش عليها صور مندوبي ايران والمجموعة السداسية الدولية الذين شاركوا في المفاوضات النووية؛ وذلك تعبيرا عن دعمهم لخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وقال احد الفنانين المشاركين في حياكة السجادة ويدعى «احمد اميني»، ان الهدف من اعداد هذا العمل الفني هو الاعلان للعالم باننا ندعم الاتفاق النووي.

واضاف، ان حياكة السجادة استغرقت 15 شهرا وتبلغ مساحتها مترا واحدا في 70 سنتيمترا، واستخدمت فيها انسجة حريرية ذات جودة عالية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0703 sec