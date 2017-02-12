قام 5 فنانين ايرانيون من محافظة كردستان (شمال غرب) بحياكة سجادة من الحرير منقوش عليها صور مندوبي ايران والمجموعة السداسية الدولية الذين شاركوا في المفاوضات النووية؛ وذلك تعبيرا عن دعمهم لخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وقال احد الفنانين المشاركين في حياكة السجادة ويدعى «احمد اميني»، ان الهدف من اعداد هذا العمل الفني هو الاعلان للعالم باننا ندعم الاتفاق النووي.

واضاف، ان حياكة السجادة استغرقت 15 شهرا وتبلغ مساحتها مترا واحدا في 70 سنتيمترا، واستخدمت فيها انسجة حريرية ذات جودة عالية.