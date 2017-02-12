تعرض عاملا نظافة فلسطينيان صباح اليوم الأحد، للطعن في أحد شوارع مدينة بئر السبع المحتلة، وأصيبا بجراح طفيفة.

وبحسب الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري فإن العاملين من سكان المنطقة، وقد نقلا على إثر إصابتهما إلى مستشفى سوروكا، مدعية أنه لم تعرف بعد خلفية الحادث.

لاحقا اعتقلت شرطة الاحتلال، المشتبه بالطعن، وهو شاب يهودي بالعشرينات من سكان بئر السبع.

