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رقم الخبر: 187128 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 14:02 الاقسام: عربيات  
مقتل "مهندس" صواريخ الكلور بـ"داعش" في ظروف غامضة غرب الموصل

مقتل "مهندس" صواريخ الكلور بـ"داعش" في ظروف غامضة غرب الموصل

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الأحد، بأن "مهندس" صواريخ الكلور في تنظيم "داعش" أبو يحيى العراقي قُتل في ظروف غامضة غرب مدينة الموصل.

وقال المصدر: إن "أبو يحيى العراقي البالغ من العمر 44 عاماً قُتل قرب منزله في محيط حي الإصلاح الزراعي غرب الموصل في ظروف غامضة"، موضحاً أن "القتيل يلقب بأنه مهندس صواريخ الكلور في داعش".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عائلة العراقي اختفت قبل مقتله ما أثار علامات استفهام عديدة حول الجهة التي قامت بقتله لا سيما وأن تنظيم داعش لم يكترث للحادثة في إشارة واضحة بأنه ربما كان يقف وراءها".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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