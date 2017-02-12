استعاد ريال مدريد سريعًا صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزًا صعبًا على مضيفه أوساسونا (3-1) مساء السبت، على ملعب مينديزوروزا ضمن المرحلة الـ22 من الليجا.

افتتح كريستيانو رونالدو، أهداف ريال مدريد (24)، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض (33)، عن طريق سيرخيو ليون، قبل أن يعيد إيسكو، التقدم للريال (63)، واختتم أهداف الريال البديل فاسكيز (90+3).

واستعاد ريال مدريد، الصدارة مجددًا بعدما رفع رصيده إلى 49 نقطة، فيما توقف أوساسونا، عند 10 نقاط، في قاع الترتيب.

كان برشلونة، تصدر جدول ترتيب البطولة، لعدة ساعات، بعد فوزه عصر السبت على ديبورتيفو ألافيس (6-0) ورفع رصيده إلى 48 نقطة، لكن ريال مدريد استعاد الصدارة، مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين.

هذا وتعادل ريال بيتيس سلبياً مع ضيفه فالنسيا، وفاز اتلتيك بيلباو على لاكورونا بهدفين لهدف.