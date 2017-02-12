توج اللاعب التونسي محمد علي بللونة بلقب بطولة إفريقيا لتنس الشباب في نسختها رقم 40 والتي أقيمت بتونس على امتداد هذا الاسبوع بمشاركة عديد البلدان على غرار المغرب ومصر وجنوب إفريقيا وموريتانيا.

وجاء تتويج بللونة بعد فوزه في المباراة النهائية السبت على اللاعب المصري خميس يوسف بمجموعتين لمجموعة.

وكان اللاعب التونسي الصاعد محمد علي بللونة قد أزاح في الدور نصف النهائي الجنوب إفريقي مونتسي الذي يحتل المركز 121 في الترتيب العالمي للشباب.